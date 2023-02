GNW-Adhoc: Eingebetteter Versicherer Companjon und europäische Challenger-Bank bunq schließen Partnerschaft zur Bereitstellung von digitalen Versicherungen für Nutzer

^DUBLIN, Irland, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon (http://www.companjon.com/), ein führendes Versicherungstechnologieunternehmen, das sich auf digital gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat, hat heute seine Partnerschaft mit bunq (https://www.bunq.com/), der zweitgrößten Neobank in der Europäischen Union, bekanntgegeben. Durch diesen Schritt werden die erweiterte Garantie und der Kaufschutz für bunq-Nutzer nun von Companjon angeboten. Der erweiterte Garantie- und Kaufschutz ist ein Versicherungsprodukt zur Deckung von finanziellen Verlusten für bestimmte Waren, die von bunq Easy Green-Nutzern gekauft wurden. bunq ist bestrebt, zusammen mit seinen Nutzern eine grünere Zukunft für alle zu schaffen. Easy Green, das Flaggschiff-Abonnement der Bank, ermöglicht es seinen Nutzern, ihren ökologischen Fußabdruck in weniger als zwei Jahren auszugleichen, indem bunq für jede 100 Euro, die sie mit einer ihrer bunq-Karten ausgeben, einen Baum pflanzt. Um mehr Sicherheit zu bieten, sind Nutzer von bunq Easy Green jetzt automatisch über Companjon versichert, wenn sie bestimmte Waren mit ihrer bunq Metal Card kaufen. ?Wir freuen uns, mit einem de-facto-Innovator wie bunq zusammenzuarbeiten und das Bankerlebnis seiner Nutzer zu verbessern", so Matthias Naumann, CEO von Companjon. ?Die eingebetteten Versicherungslösungen von Companjon ergänzen das Produktportfolio und die starke Marktposition von bunq. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Endkunden einen Mehrwert und Sicherheit zu bieten." ?Bei allem, was wir tun, bemühen wir uns, unseren Nutzern das Leben leicht zu machen. Indem wir unseren Easy Green-Nutzern zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung ihrer bunq-Karte bieten, stellen wir sicher, dass sie sich auf das konzentrieren können, was ihnen wichtig ist, anstatt Geld zu verwalten", so Ali Niknam, Gründer und CEO von bunq. Über Companjon Companjon ist ein führendes Versicherungstechnologieunternehmen mit Sitz in Irland, das sich auf eingebettete Versicherungen spezialisiert hat, die durchgängig und vollständig digital sind. Companjon bietet den Kunden seiner Partner eine einzigartige, flexible und vollständig automatisierte Versicherung, die auf ihre Online-Einkäufe zugeschnitten ist. Companjon möchte die Art und Weise ändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant. Mit einem umfangreichen Portfolio an nutzungsbasierten Versicherungslösungen unterstützen wir unsere Partner dabei, ihr Geschäft auszubauen, die Kundenbindung zu stärken und zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Über bunq bunq wurde 2012 von Serienunternehmer Ali Niknam (1981) gegründet, nachdem er die erste europäische Bankerlaubnis seit über 35 Jahren erhalten hatte. Er wollte den traditionellen Bankensektor radikal verändern und war bis 2021 der einzige Investor von bunq. Er finanzierte das Unternehmen mit 98,7 Millionen Euro Eigenkapital. Dies gab bunq die Freiheit und Unabhängigkeit, eine Bank aufzubauen, die sich an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Nutzer orientiert. Im April 2021 überstiegen ihre Einlagen zum ersten Mal die Marke von 1 Milliarde Euro, nachdem sie sich 2019 und dann noch einmal 2020 verdoppelten. Im Juli 2021 gab bunq die größte Serie-A-Runde bekannt, die jemals von einem europäischen Fintech-Unternehmen gesichert wurde. bunq hat 193 Millionen Euro in einem Deal mit der britischen Private-Equity-Firma Pollen Street Capital aufgenommen. Damit wird bunq mit etwa 1,6 Milliarden Euro bewertet. Gleichzeitig verbuchte bunq seinen ersten profitablen Monat. Die erste Investition von Fremdkapital wird bunq helfen, weiter in Europa zu expandieren und F&Ü als Teil seiner Wachstumsstrategie zu nutzen. Im Rahmen der Transaktion erwarb bunq Capitalflow, ein in Dublin ansässiges Unternehmen, das Kredite an kleine und mittlere Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren der irischen Wirtschaft vergibt. Im Mai 2022 begrüßte bunq mit der Übernahme des belgischen Fintechs TriCount 5,4 Millionen neue Nutzer in seiner Community und wurde damit zur zweitgrößten Neobank der EU. Kontakt: Fabiana Rea fabiana.rea@companjon.com (mailto:fabiana.rea@companjon.com) °