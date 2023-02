Deutsche Telekom: T-Mobil US weiter auf Wachstumskurs!

Die Telekom-Tochter T-Mobile US spürt den harten Wettbewerb auf dem amerikanischen Markt. Die Zahl der Vertragskunden stieg im vierten Quartal um 927.000, wie die Telekom-Tochter am Mittwoch, den 1. Februar mitteilte. Doch der Umsatz schrumpfte um 2,5 Prozent und blieb mit 20,27 Milliarden Dollar hinter der Markterwartung von 20,6 Milliarden Dollar zurück. T-Mobile US steht im Wettbewerb mit den größeren Konkurrenten AT&T und Verizon. Auf dieser Grundlage war T-Mobile hinsichtlich des Kundenwachstums vorsichtig. 2023 sollen fünf bis 5,5 Millionen Nutzer hinzukommen, nach einem Plus von 6,4 Millionen im Vorjahr. Analysten ließen sich von dieser Aussicht nicht beunruhigen. Das Unternehmen startet in der Regel konservativ ins Jahr und hebt seine Prognosen in den Folgemonaten sukzessive an.

Zum Chart

Auch der Chart korrespondiert mit der Nachrichtenlage. Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges bildete ein partielles Tief am 7. März bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde seit Anfang Juni insgesamt 6-mal getestet und am 5. Januar 2023 nachhaltig überschritten. Aktuell hat sich eine neue Seitwärtsrange am Level von 20,60 Euro gebildet. Die Kurssteigerung basiert auf guten Fundamentaldaten. Bis ins Jahr 2025 ist ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 24 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 10,30 senkt. Auch die Dividendenrendite aus dem Jahr 2021 mit 3,78 Prozent kann sich sehen lassen.