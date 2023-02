NASDAQ 100: 1.300 Punkte weiter erreichbar

Trotz der kurzzeitigen Pause des US-amerikanischen Technologieindex NASDAQ 100 präsentiert sich das Barometer in seiner charttechnischen Auswertung durchaus stark und versucht sich über seinen laufenden Abwärtstrend abzusetzen. Dies könnte infolgedessen zu einer Rallyebeschleunigung und verfrühtem Einlauf in die endgültige Zielzone führen.

Seit einem Punktestand von 10.440 Zählern aus Mitte Oktober letzten Jahres herrscht beim NASDAQ 100 wieder einen intakten Aufwärtstrend, dieser braucht in einem ersten Schritt Kursgewinne an 12.166 Punkte hervor, in diesem Jahr markierte der Index sogar bei 12.880 Punkten sein bisheriges Verlaufshoch. Die letzten Tage verbrachte das Barometer im Bereich seiner oberen Trendbegrenzung in einer Seitwärtsphase, die offenbar nun versucht wird, zur Oberseite aufgelöst zu werden.

Ein Sprung über die Jahreshochs von 12.880 Punkten könnte demnach rasche Kursgewinne an 13.000 Punkte hervorbringen, darüber würde der Bereich zwischen 13.720 und glatt 14.000 Punkten in den Fokus rücken.

Sollte allerdings der 200-Tage-Durchschnitt bei 12.153 Punkten bärisch gekreuzt werden, ließe dies lediglich Abschläge auf 11.906 und darunter sogar 11.690 Punkte vermuten. Für ein derartiges Szenario gibt es derzeit allerdings keinerlei Anhaltspunkte.