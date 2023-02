ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) des Börsenbetreibers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Michael Werner am Mittwochabend in einer ersten Reaktion. Außerdem klinge der Ausblick auf 2023 zuversichtlich und weniger konservativ als von ihm erwartet, was der Aktie ebenfalls helfen sollte./gl/tih

