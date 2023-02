CDW Corporation zahlt Dividende an die Aktionäre und weitet Aktienrückkauf aus

Der amerikanische Technologiekonzern CDW Corporation (ISIN: US12514G1085, Nasdaq: CDW) wird am 10. März 2023 (Record day ist der 24. Februar 2023) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,59 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Anfang November 2022 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 18 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Auf ein Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern aus Lincolnshire im US-Bundesstaat Illinois 2,36 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem derzeitigen Aktienkurs von 201,66 US-Dollar eine aktuelle Dividendenrendite von 1,17 Prozent (Stand: 8. Februar 2023).

Die CDW Corporation ist ein Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen in den USA, Kanada und Großbritannien. Zum Portfolio gehören Hardware- und Softwareprodukte sowie IT-Dienstleistungen. CDW gab auch eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 750 Mio. US-Dollar bekannt. Vom alten Programm standen zum 31. Dezember 2022 noch rund 88 Mio. US-Dollar zur Verfügung.

Die CDW Corporation wurde 1984 gegründet und beschäftigt rund 15.100 Mitarbeiter. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 5,44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,54 Mrd. US-Dollar) wie am 8. Februar 2023 mitgeteilt wurde. Der Ertrag lag bei 287,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 215,3 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,92 Prozent im Plus (Stand: 8. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 26,98 Mrd. US-Dollar.

