Siemens und Bayer treiben Dax auf Zwölf-Monats-Hoch

Frankfurt (Reuters) - Die Jahresauftaktrally am deutschen Aktienmarkt hat am Donnerstag neue Fahrt aufgenommen.

Beflügelt von Kurssprüngen bei Siemens und Bayer überwand der Dax die wichtige charttechnische Hürde von 15.500 Zählern und legte 1,3 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 15.611 Punkten zu.

Für Erleichterung sorgten die jüngsten Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Januar mit durchschnittlich 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nicht so stark wie von Analysten erwartet. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit 8,9 Prozent gerechnet.

Ein starker Auftakt im ersten Quartal und ein angehobener Ausblick von Siemens trieb die Aktien des Industriekonzerns um 6,8 Prozent auf 149,58 Euro - der höchste Stand seit Januar 2022. Das Münchner Unternehmen habe eine kräftige Umsatzsteigerung bei einem hohen Auftragseingang vorgelegt, fassten die Analysten von Raiffeisen Research zusammen.

Bayer-Anleger blieben in Jubelstimmung, nachdem der Konzern am Mittwochabend kurz vor Handelsschluss einen Chefwechsel verkündet hatte: Werner Baumann nimmt vorzeitig seinen Hut, ihm folgt als neuer Vorstandsvorsitzender Ex-Roche-Manager William Anderson. Die Bayer-Aktien kletterten um weitere 5,1 Prozent, nachdem sie am Mittwoch schon sechs Prozent höher geschlossen hatten. Mit 65,66 Euro erklommen sie ein Acht-Monats-Hoch.

Die Papiere von Delivery Hero kippten hingegen um mehr als sechs Prozent ins Minus. Der Essenslieferant sieht sich bei seinem Weg in die Gewinnzone auf Kurs, die Brutto-Warenumsätze (GMV) in 2022 stiegen allerdings nicht ganz so stark wie von Analysten erwartet.

