ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hellofresh auf 'Underweight' und Ziel auf 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 22 Euro gesenkt. Zudem vergab Analyst Marcus Diebel der Aktie in einer am Freitag vorliegenden Studie den Status "Negative Catalyst Watch", da er für die im März anstehenden Quartalszahlen des Kochboxenlieferanten skeptisch ist. Das Geschäftsmodell erscheine durch das nur begrenzte Kundenwachstum zunehmend verwundbar, monierte der Experte. Das schwache Konjunkturumfeld und die angespannten Budgets der Verbraucher dürften die Nachfrage weiter belasten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 00:15 / GMT

