Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STEICO SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.02.2023 Kursziel: 90,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Starker Mittelfristausblick macht temporäre Wachstumsdelle wett STEICO hat am Dienstagabend vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Diese lagen umsatz- und ergebnisseitig etwas unter unseren Erwartungen, der Mittelfristausblick avisiert dagegen eine noch dynamischere Entwicklung als bislang antizipiert. Leichter Umsatzrückgang in Q4, FX-Effekte belasten Ergebnis: Auf Gesamtjahressicht legten die Konzernerlöse um 14,7% yoy auf 445,3 Mio. Euro zu (MONe: 458,2 Mio. Euro), womit das eigene Wachstumsziel ("um die 18%") verfehlt wurde. Für das Schlussquartal impliziert dies sogar einen leichten Rückgang der Erlöse von 3,2% yoy auf 96,4 Mio. Euro. Das Unternehmen begründet die Schwächephase mit einer ausgeprägten Normalisierung der kundenseitigen Lagerbestände von Holzfaser-Dämmstoffen, nachdem der Lageraufbau im Vorjahr zu einer außergewöhnlich hohen Nachfrage geführt hatte. STEICO selbst füllte im Hinblick auf die anstehende Bausaison die eigenen Bestände in den letzten Monaten wieder deutlich auf, sodass die Gesamtleistung in 2022 bei 467,5 Mio. Euro lag (+18,2% yoy). Dies werten wir als Indiz dafür, dass das Management eine robuste Baukonjunktur im Umfeld der energetischen Sanierung erwartet, die für STEICO gegenüber dem vermutlich rückläufigen Neubau weitaus bedeutender ist. Das EBIT fiel mit 63,8 Mio. Euro ebenfalls geringer aus als von uns prognostiziert (MONe: 66,4 Mio. Euro), was u.a. hohen negativen Einmaleffekten aus der Kurssicherung EUR/PLN i.H.v. rund 11,8 Mio. Euro (Vj.: +3,4 Mio. Euro) geschuldet ist. Die operative Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) reduzierte sich damit zwar auf 13,7% (-340 BP yoy), erreichte den Zielkorridor (13-15%) dennoch sicher. Das vorläufige EBT i.H.v. 62,3 Mio. Euro dürfte u.E. letztlich in einem EPS von rund 3,30 Euro münden. Umsatzniveau von 750 Mio. Euro bis 2026 avisiert: Für 2023 erwartet STEICO trotz der Verwerfungen im Bausektor ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge zwischen 12 und 15%. Im Umsatzausblick spiegelt sich u.E. neben nachwirkenden Preiserhöhungen aus 2022 ein leichtes Volumenwachstum wider, das die in H2 hinzukommenden Kapazitäten am neuen Dämmstoffwerk Gromadka (PL) ermöglichen sollten. Wir hatten für das laufende Jahr bereits eine temporäre Abschwächung der Wachstumsdynamik sowie einen nochmaligen Rückgang der Profitabilität antizipiert und passen unsere kurzfristigen Prognosen lediglich moderat nach unten an. Der strukturelle Rückenwind, den STEICO als Systemanbieter im ökologischen Hausbau angesichts der notwendigen Sanierungswelle sowie längerfristig hoher Energiepreise erfahren sollte, schlägt sich indes in einer sehr optimistischen Mittelfristguidance nieder. Diese sieht bis 2026 ein organisches Umsatzwachstum auf rund 750 Mio. Euro vor, was eine CAGR 2022-2026e von rund 14% (MONe: 13,4%) impliziert. Wir positionieren uns aufgrund der gegebenen Unsicherheiten dennoch nach wie vor etwas darunter. Fazit: STEICOs Wachstumsdelle sollte angesichts starker struktureller Treiber nur von kurzer Dauer sein. Zugleich liegt das aktuelle Bewertungsniveau auf allen Ebenen noch deutlich unter dem historischen Level (2023e: EV/Umsatz 1,8x; EV/EBIT 13,8x; KGV 16,6x vs. 5Y-Ø: EV/Umsatz 2,3x; EV/EBIT 19,1x; KGV 23,8x) und gewinnt infolge des erfreulichen Ausblicks weiter an Attraktivität. Wir erachten die Aktie als klar unterbewertet und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 90,00 Euro.

Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 