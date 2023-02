EQS-News: YOC AG: YOC AG ernennt ein starkes Führungsteam für die weitere Wachstumsdynamik des Unternehmens

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

YOC AG ernennt ein starkes Führungsteam für die weitere Wachstumsdynamik des Unternehmens Berlin, 13. Februar 2023 – Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735) befindet sich in einer dynamischen Wachstumsphase und stellt daher sein Executive Team neu auf. Nach einem Umsatzwachstum von jeweils über 20% in den beiden zurückliegenden Geschäftsjahren 2021 und 2022, verlangt die anhaltend hohe Wachstumsdynamik eine solide Management Struktur sowie eine entsprechende Verteilung der Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Daher kündigt die YOC AG an, alle etablierten Mitglieder des Führungsteams in eine C-Level Verantwortung zu befördern. Neben Dirk Kraus als Chief Executive Officer (CEO) und Evgenij Tovba als Chief Technology Officer (CTO), die weiterhin ihre bisherigen Rollen ausüben, übernehmen drei Manager des Executive Teams neue Verantwortlichkeiten: Sebastian Bauermann verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) das Unternehmenscontrolling, Financial Reporting, Liquiditätsmanagement, die Budgeting Prozesse sowie das Business Modelling. Maximilian Pruscha übernimmt die Rolle des Chief Operating Officers (COO), um sich auf die Weiterentwicklung und Ausrichtung der YOC-Länderorganisationen zu konzentrieren, was sowohl die bestehenden YOC-Gesellschaften als auch das weitere Wachstum im europäischen Markt umfasst.



Jan Gräwen wird zum Chief Commercial Officer (CCO) befördert, um Partnerschaften sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite voranzutreiben und die Weiterentwicklung des YOC-Produktangebots im Hinblick auf neue Marktbedürfnisse sicherzustellen. Jan Gräwen und Maximilian Pruscha behalten gleichzeitig ihre Verantwortung für die Länderorganisationen Deutschland und Österreich. Jan Gräwen und Maximilian Pruscha behalten gleichzeitig ihre Verantwortung für die Länderorganisationen Deutschland und Österreich. Dirk Kraus, CEO der YOC AG: „Wir wollen unsere anhaltende Wachstumsdynamik mit einem starken Führungsteam weiter vorantreiben. Gleichzeitig ergänzen wir Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Ich freue mich sehr über die Bereitschaft meiner Kollegen, genau diese Verantwortlichkeiten zu übernehmen.“ Evgenij Tovba, CTO der YOC AG ergänzt: “Unsere Technologieplattform VIS.X® bietet uns die Möglichkeit, das Unternehmen mithilfe verschiedener Faktoren zu skalieren. Die neue Struktur unseres Führungsteams ermöglicht es uns, auf die Bedürfnisse und Interessen aller Stakeholder einzugehen und unsere Ressourcen optimal zu bündeln. Dies wird entscheidend sein, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen.” Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in Düsseldorf, Hamburg, Wien, Warschau und Zürich. Weitere Informationen zur YOC-Gruppe und unseren Produkten finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG

