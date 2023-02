DEUTSCHE TELEKOM - Aktie vor Kaufwelle?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 20,605 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom befand sich nach dem Tief bei 8,14 EUR aus dem Juni 2002 ca. 20 Jahre in einer Seitwärtsbewegung. Ab Mai 2022 pendelte der Wert um die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. Erst seit 02. Januar liegt jeder Tagesschlusskurs über dieser oberen Begrenzung.

Ab Juni 2022 bildete sich eine kurzfristige obere Pullbacklinie heraus. Diese überwand die Aktie am 11. Januar und kletterte anschließend auf 20,65 EUR. Seitdem konsolidiert der Wert in einem aufsteigenden Dreieck. Seit gestern nähert er sich dynamisch der oberen Begrenzung dieses Dreiecks an. Heute kommt es zu einem Aufwärtsgap zwischen 20,35 EUR und 20,43 EUR und einer langen weißen Kerze.

Rally kann weitergehen

Das Konsolidierungsmuster der letzten Wochen ist bullisch. Aber noch fehlt der Ausbruch. Dafür wäre ein stabiler Anstieg über 20,65 EUR notwendig. Gelingt dieser, dann wäre Platz für eine weitere Rally gen 21,54 EUR. Weitere Ziele liegen bei 23,05 EUR und 28,71 EUR.

Sollte die Aktie allerdings unter 19,86 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben gen 18,63 EUR drohen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie der Deutschen Telekom macht einen bullischen Eindruck. Noch hängt sie allerdings in einer Konsolidierung fest.

