IRW-News: Zacatecas Silver Corp.: Esperanza Silver de Mexico, S.A. de C.V., bildet eine strategische Allianz mit der Gemeinde Tetlama zur Erschließung des Esperanza Goldprojekts

Esperanza Silver de Mexico, S.A. de C.V., bildet eine strategische Allianz mit der Gemeinde Tetlama zur Erschließung des Esperanza Goldprojekts

Vancouver, BC - 14. Februar 2023 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich bekannt zu geben, dass Esperanza Silver de Mexico, S.A. de C.V., eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine strategische Allianz mit der Gemeinde Tetlama für die weitere Erschließung des Goldprojekts Esperanza eingegangen ist, das sich innerhalb von Tetlama befindet.

Nach einem umfassenden Konsultations- und Planungsprozess hielten Tetlama und das Unternehmen ein formelles Treffen mit dem Präsidenten und den Ausschussmitgliedern des Comisariado de Bienes Comunales und den Landbesitzern ab, bei dem die Parteien eine strategische Allianz für die weitere Entwicklung des Goldprojekts Esperanza eingingen.

Als Teil der strategischen Allianz bestätigte die Gemeinde Tetlama, dass der Abbau von Mineralien eine strategische Aktivität zur Förderung der Entwicklung der Gemeinde Tetlama darstellt. Dementsprechend sind sowohl das Unternehmen als auch die Tetlama-Gemeinde fest entschlossen, das Goldprojekt Esperanza zum Nutzen aller Beteiligten zu entwickeln.

Das Projekt wird sowohl während der Erschließung als auch während der Produktion bedeutende wirtschaftliche Möglichkeiten für Tetlama und die umliegenden Gebiete bieten. Das Projekt wird wichtige Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig eine starke Quelle von Steuereinnahmen für mehrere Regierungsebenen darstellen. Zusätzlich zu diesen wirtschaftlichen Vorteilen wird es durch die Konzentration auf Umwelt, Bildung, Gesundheit und Gemeinschaft sowie durch Initiativen, die sich auf diese Kernthemen in Tetlama beziehen, einen breiteren Nutzen für alle Beteiligten geben.

Jos Hantelmann, General Manager von Esperanza Silver de Mexico S.A. de C.V., erklärt: Es gibt viele Interessengruppen bei einem Bergbauprojekt, aber keine ist wichtiger als die lokale Gemeinde, in der ein Projekt angesiedelt ist. Das Goldprojekt Esperanza befindet sich in der Gemeinde Tetlama, und die Bildung dieser strategischen Allianz, die die Unterstützung von Tetlama für die Entwicklung dieses Projekts vorsieht, ist ein unglaublich wichtiger Meilenstein."

Zuvor hatten die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Esperanza Silver de Mexico, S.A. de C.V., und die Gemeinde Tetlama ein zeitlich befristetes Belegungsabkommen geschlossen, das die Grundlage für eine enge Beziehung zwischen den Parteien bildete. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung wirtschaftlicher Möglichkeiten für alle Interessengruppen in der lokalen Gemeinschaft und arbeitet dabei in Übereinstimmung mit den besten Praktiken in Bezug auf ESG-Standards.

Zu den verschiedenen Projekten, die im Rahmen dieser drei Achsen der Beziehungen zum Gemeinwesen bisher durchgeführt wurden, gehören ein medizinisches Hilfsprogramm, Stipendienprogramme für Schüler der Mittel- und Oberstufe, ein Gartenbauprogramm für Hinterhöfe, Unterstützung bei der Aufbereitung und Reparatur der Infrastruktur von Trinkwasserversorgungsanlagen, Kampagnen zur visuellen und zahnmedizinischen Gesundheit, Unterstützung der Waldbrandbekämpfungsbrigade der Gemeinde, ein Schulungs- und Entwicklungsprogramm für Unternehmer in der Gemeinde, Unterstützung von Gemeindefesten und kulturellen Veranstaltungen sowie Unterstützung bei der Verbesserung der schulischen Infrastruktur. In der schwierigsten Phase des COVID-Projekts wurde die Gemeinde mit sanitären Einrichtungen und Ausrüstungen sowie mit Lebensmittelsammlungen unterstützt.

Da das Goldprojekt Esperanza innerhalb von Tetlama (wo sich 100 % der Lagerstätte und der wichtigsten Infrastruktur befinden) weiter voranschreitet, wird das Unternehmen seine Sozial- und Gemeindeprogramme auf andere Gemeinden in der Region außerhalb des Goldprojekts Esperanza ausdehnen.

Qualifizierte Person

Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Chris Wilson, B.Sc. (Hons), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, Chief Operating Officer von Zacatecas, geprüft und genehmigt. Dr. Wilson ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und ist für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über Zacatecas Silver Corp.

Das Unternehmen verfügt über zwei wichtige Projekte. Das Goldprojekt Esperanza im mexikanischen Bundesstaat Morelos und das Silberprojekt Zacatecas im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas.

Esperanza ist ein fortgeschrittenes, attraktives Wachstumsprojekt im mexikanischen Bundesstaat Morelos mit niedrigen Kosten, geringer Kapitalintensität und geringem technischem Risiko. Alamos hat das Projekt durch fortgeschrittene technische Arbeiten, einschließlich metallurgischer Arbeiten, vorangetrieben und sich gleichzeitig auf die Einbindung der Interessengruppen, einschließlich des Aufbaus von Beziehungen zu den Gemeinden, konzentriert. Das Unternehmen meldete eine Mineralressourcenschätzung bei Esperanza, bestehend aus einer gemessenen und angezeigten Mineralressourcenschätzung von 30,5 Millionen Tonnen mit 0,97 g/t AuEq für 956 Tausend Unzen AuEq und einer abgeleiteten Mineralressourcenschätzung von 8,7 Millionen Tonnen mit 0,98 g/t AuEq für 277 Tausend Unzen AuEq (siehe Pressemitteilung vom 16. November 2022).

Das Silberprojekt Zacatecas befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst viel versprechenden Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt ein 7.826 Hektar (19.338 Acres) großes Gebiet, das sehr vielversprechend für eine niedrig- und intermediär-sulfidierte Silber-Basismetall-Mineralisierung und eine potenziell niedrig-sulfidierte, golddominierte Mineralisierung ist. Das Unternehmen gab eine Mineralressourcenschätzung bei der Lagerstätte Panuco bekannt, die 2,7 Millionen Tonnen mit 187 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) (171 g/t Silber (Ag) und 0,17 g/t Gold (Au)) für 16,4 Millionen Unzen AgEq (15 Millionen Unzen Silber und 15.000 Unzen Gold) umfasst (siehe Pressemitteilung vom 14. Dezember 2021).

Das Grundstück liegt 25 Kilometer (km) südöstlich der Mine Juanicipio von MAG Silver Corp. und der Mine Fresnillo PLC von Fresnillo. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, das sich im Besitz von Endeavour Silver befindet.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

