Jenoptik will 2023 Umsatzmilliarde knacken - Aktie steigt deutlich

Der Technologiekonzern Jenoptik rechnet wegen guter Geschäfte mit der Halbleiterindustrie mit einem kräftigen Wachstum im Jahr 2023. Angesichts des Auftragsbestandes und -eingangs dürfte der Umsatz auf 1,05 bis 1,10 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Davon sollen 19,0 bis 19,5 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben.

Im abgelaufenen Jahr steigerten die Thüringer auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um fast 31 Prozent auf rund 980 Millionen Euro und damit auf mehr als die in Aussicht gestellten 945 bis 960 Millionen Euro. Auch die operative Gewinnmarge von 18,8 Prozent lag über dem Ausblick. An der Börse kam das sehr gut an. Der Aktienkurs schnellte auf plus 5 Prozent nach oben.

Jenoptik hatte erst Ende Januar einen mehrjährigen Großauftrag für die Lieferung optischer Komponenten für Fertigungsanlagen in der Halbleiterindustrie bekannt gegeben. Das Volumen der Vereinbarung mit einem weltweit agierenden Konzern liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich.