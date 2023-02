Palladium: Tiefster Stand seit August 2019

Nachhaltige Wochenschlusskurse unterhalb von 1.500 US-Dollar würden auf eine Korrekturfortsetzung zunächst auf ein Niveau von 1.381 und darunter sogar 1.268 US-Dollar hinweisen. Entsprechend könnte man hierauf ein Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN X abschließen. Gelingt dagegen eine rasche Rückkehr mindestens über 1.595 US-Dollar, könnte die Seitwärtsphase der letzten Jahre weiter verfolgt werden, Kursgewinne an 1.830 und darüber den EMA 200 (Woche) bei 1.949 US-Dollar würden dann möglich.

Nachdem Anfang 2022 noch Rekordstände um 3.410 US-Dollar für Palladium erzielt wurden, hat sich das Chartbild in den kommenden Monaten deutlich eingetrübt und führte in die Handelsspanne der vorausgegangenen Jahre hinein. Allerdings konnte kein tragfähiger Boden befunden werden, aktuell notiert der Palladium-Future auf dem tiefsten Stand seit August 2019 und droht weiter auf der Unterseite durchgereicht zu werden. Hier könnte sich durchaus noch ein kurzzeitiges Short-Investment ergeben, falls die Voraussetzungen hierfür erfüllt werden.

Fazit

Es deutet sich ganz klar ein Wochenschlusskurs unterhalb von 1.500 US-Dollar an, was mit einem Folgeverkaufssignal an 1.381 und 1.268 US-Dollar verbunden wäre. Entsprechend könnte man hierauf ein Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VU0V5F abschließen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 50 Prozent, rechnerische Ziele wurden für den Schein bei 4,64 und 5,69 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von 1.610 US-Dollar noch unterschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 2,50 Euro ableiten.