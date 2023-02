EQS-News: ecotel communication ag: Vorläufige Zahlen für 2022 und Prognose 2023

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

ecotel communication ag: Vorläufige Zahlen für 2022 und Prognose 2023



16.02.2023 / 18:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatz: 93,3 Mio. EUR

EBITDA: 77,1 Mio. EUR

Konzernüberschuss: 67,5 Mio. EUR / Gewinn je Aktie: 19,24 EUR

Geplante Dividendenausschüttung: 18,82 EUR

Gezielte Investitionen in weiteres Wachstum Düsseldorf, 16. Februar 2023 Das Geschäftsjahr 2022 verlief für die ecotel communication ag überaus erfolgreich. Neben Sondererträgen aus der Veräußerung der Beteiligung an der easybell-Gruppe sowie aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen konnte sich auch das operative Geschäft positiv entwickeln. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Umsatzerlöse um 32% auf 93,3 Mio. EUR (Vj: 70,9 Mio. EUR) und das um Sondereffekte bereinigte EBITDA erreichte voraussichtlich 9,2 Mio. EUR (Vj: 9,7 Mio. EUR). Insgesamt wird ecotel voraussichtlich ein Rekord-EBITDA in Höhe von 77,1 Mio. EUR sowie einen Konzernüberschuss von 67,5 Mio. EUR bzw. einen Gewinn je Aktie von 19,24 EUR ausweisen. Wie bereits in der heutigen Ad-hoc-Mitteilung publiziert, planen Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären für die am 21. April 2023 stattfindende ordentliche Hauptversammlung neben einer Regeldividende von 0,82 EUR auch eine Sonderdividende in Höhe von 18,00 EUR und damit ein Dividendenvorschlag in Höhe von 18,82 EUR je dividendenberechtigte Aktie zu unterbreiten. Für das Jahr 2023 plant ecotel trotz der Veräußerung des Segments easybell wachsende Konzernumsätze in Höhe von 95 bis 100 Mio. EUR sowie ein steigendes operatives EBITDA in einem Korridor von 9 bis 10 Mio. EUR (Definition siehe unten). Ziel ist es, schnellstmöglich wieder ein nachhaltiges operatives Ergebnis zu erzielen, welches mit dem Ergebnis der ecotel-Gruppe vor Veräußerung des Segments easybell vergleichbar ist. (in Mio. EUR) 2021* 2022 Prognose 2023 Konzernumsatz 70,9 93,3 95 - 100 davon Segment ecotel Geschäftskunden 46,3 45,6 46 – 48 Rohertrag 31,1 31,2 31 - 33 davon Segment ecotel Geschäftskunden 28,5 29,1 EBITDA 9,7 77,1 Bereinigtes/operatives EBITDA 9,7 9,2 9 – 10 davon Segment ecotel Geschäftskunden 8,6 8,4 > 8,5 Konzernüberschuss 4,8 67,5 > 4 Ergebnis je Aktie (in EUR) 1,36 19,24 Free Cashflow 10,5 76,6 Nettofinanzvermögen 9,6 66,9 Eigenkapitalquote (in%) 47,6 75,9 * Vorjahreswerte angepasst, da das Segment easybell als nicht fortgeführter Geschäftsbereich klassifiziert wurde und zum 17. November 2022 verkauft worden ist.

Die insgesamt gestiegene Profitabilität sowie die im Jahr 2022 erzielten Sondereinnahmen ermöglichen es ecotel, konsequent in die Wachstumsmärkte »cloud« und »fiber« investieren zu können und sich schneller und nachhaltiger in diesen wachsenden Märkten zu etablieren. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Überzeugung, dass ecotel aufgrund ihrer strategischen Positionierung gute Chancen besitzt, in den kommenden Jahren überproportional zum Markt zu wachsen. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Gesellschaft das Ziel, das Wachstum nicht nur mit der bestehenden Organisation und vorhandenen Ressourcen zu forcieren, sondern zusätzlich durch gezielte Investitionen vor allem in vertriebliche und vertriebsunterstützende Ressourcen sowie die Erschließung neuer Kanäle. Der Vorstand geht davon aus, dass sich diese Investitionen bereits in den Jahren 2024 und 2025 durch ein überproportionales Umsatzwachstum und nachhaltige Ergebnissteigerungen auszahlen werden. Aufgrund der Vielzahl von Sondereffekten einerseits, sowie zur Sicherstellung von Vergleichbarkeit und Transparenz andererseits wird ecotel künftig ein operatives EBITDA berichten. Als Korrektureffekte wurden folgende Sachverhalte definiert: Erträge und Aufwendungen aus Änderungen des Beteiligungsportfolios und der damit direkt verbundenen Transaktionskosten (u.a. Entkonsolidierungsergebnis, Effekte aus Kaufpreisallokation, Aufwendungen für Due Diligence, Rechtsberatung, Beurkundung)

Außerplanmäßige Erträge aus der Übertragung von Rechten an Internetressourcen (u.a. Kaufpreis, Währungskurseffekte, Erfolgsprovisionen, Transaktionskosten)

Aufwendungen für nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte (z. B. Aktienoptionspläne)

Einmalige Aufwendungen für Reorganisations- und Restrukturierungsmaßnahmen

Sonstige Erträge und Aufwendungen, die in ihrer Art und/oder Höhe unvorhersehbar waren, die Vergleichbarkeit der operativen Tätigkeit einschränken und nicht unmittelbar durch das Management beeinflussbar sind (z.B. unvorhersehbare vorübergehende Schwankungen der Energiepreise, oder unvorhergesehene rückwirkende Preisanpassungen von Vorleistungsprodukten durch Entscheidungen von Regulierungsbehörden oder Gerichten) Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »Cloud & Fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten. Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Investor Relations ecotel communication ag Investor Relations +49 (0) 211-55 007 740 E-Mail: investorrelations@ecotel.de Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de

16.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com