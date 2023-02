Gold: Starker Greenback belastet

Nachdem der Gold-Future bei 1.949 US-Dollar sein vorläufiges Verlaufshoch ausgehend von dem Dreifachboden um 1.614 US-Dollar etabliert hatte, setzt eine nicht unerwartete Konsolidierung auf die zum Teil sehr steile Kursrallye zu Beginn dieses Jahres ein. In einem ersten Schritt ging es auf die Unterstützung um das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 1.879 US-Dollar abwärts, die zweite Verkaufswelle entwickelt sich in Richtung des EMA 200 und der Kursmarke von 1.800 US-Dollar. Dort würde Gold zudem noch auf einen längerfristigen Aufwärtstrend treffen und könnte in diesem Bereich eine Stabilisierungsphase einleiten. Vielleicht dient dieses Niveau im späteren Verlauf sogar als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs.

1.800 USD im Fokus

Auf jeden Fall lässt sich aus dem aktuellen Kursmuster keine zeitnahe Stabilisierung erkennen, weitere Abschläge auf 1.810 und darunter den EMA 200 bei 1.801 US-Dollar sollten für den Gold-Future demnächst noch einkalkuliert werden. Erst in diesem Bereich wird dem Edelmetall eine Stabilisierungschance eingeräumt, dann könnte auch die Rallye seit dem Dreifachboden aus Herbst letzten Jahres wieder aufgenommen werden. Short investierte Anleger sollten jetzt nicht vergessen, ihre Stopps merklich nachzuziehen. Als Taktgeber könnte hierbei der EMA 50 fungieren.