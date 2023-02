TESLA - So mutig bin ich dann doch nicht!

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 208,310 $ (Nasdaq)

In den USA wird heute nicht gehandelt und so haben wir genug Zeit, um uns auf mögliche Kursbewegungen in der Tesla-Aktie vorzubereiten. In dieser haben in den vergangenen Wochen die Bullen das Kursgeschehen dominiert. Nach dem Tief knapp oberhalb von 100 USD startete die Aktie zum Jahresbeginn richtig durch und stieg in der Spitze bis auf fast 220 USD an. Das ist ein Plus von ca. 100 % und der Wahnsinn ist, dass die damit verbundene Bewegung noch nicht einmal besonders auffällt. Die Aktie war in den vergangenen Monaten extrem volatil, wie der Chart seit Ende 2021 zeigt:

Wer die Tesla-Aktie tradet, sollte sich dieser Volatilität bewusst sein, vor allen Dingen dann, wenn man noch einen Hebel einsetzt. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre ich besonders auf der Longseite vorsichtig. Die Aktie ist in den letzten Wochen nicht nur gut gelaufen, sondern hat auch einen mittelfristigen Widerstandsbereich um 207 USD erreicht. Bereits in meiner letzten Analyse erwartete ich in diesem Preisbereich ein abnehmendes Momentum. Gleichzeitig erhöht sich das Risiko, dass die Aktie korrigiert oder gar einen neuen Abwärtstrend startet. Fairerweise muss man jedoch festhalten, dass für letzteres noch keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen. Dafür müsste eine Topbildung einsetzen und der Kurs nachhaltig unter 187-179 USD zurückfallen. Dann könnte die Kaufwelle seit Januar korrigiert und beispielsweise das Aufwärtsgap vom 26. Januar geschlossen werden.

Fazit: Der Aufwärtstrend in der Tesla-Aktie ist noch intakt. Meiner Meinung nach lohnt der Einstieg jetzt aber nicht mehr. Die Aktie befindet sich in einem potentiellen Entscheidungsbereich. Natürlich ist in diesem auch eine Beschleunigung der Rally eine Option, darauf wetten würde ich aktuell jedoch nicht (mehr). Oberhalb von ca. 179 USD bekommt die Aktie von mir aktuell deshalb lediglich ein „Halten“.

