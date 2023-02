BMW - Aktie scheitert am 2022er Hoch

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 97,990 € (XETRA)

Die BMW-Aktie startete nach dem Tief bei 36,59 EUR im März 2020 eine starke Rally. Diese führte die Aktie bis 14. Januar 2022 auf ein Hoch bei 100,42 EUR. In dieser Rally durchbrach der Wert seinen langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem März 2015 bei 123,75 EUR.

Nach einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend bildete die Aktie einen Doppelboden aus. Am 20. Februar erreichte sie ihr Hoch aus dem Januar 2022. Dort prallt der Wert in dieser Woche leicht nach unten ab und nähert sich einer kleinen Unterstützung bei 97,742 EUR an.

Wie weit geht die Konsolidierung?

Fällt die BMW-Aktie per Tagesschlusskurs unter 97,42 EUR ab, ergäbe sich ein kleines Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben gen 93,36 EUR oder sogar 86,79 EUR gerechnet werden.

Sollte der Aktie aber doch noch der Ausbruch über 100,42 EUR gelingen, dann wäre der Weg zum Allzeithoch bei 123,75 EUR geebnet.

Fazit: Die BMW-Aktie hat eine steile Rally hinter sich. Jetzt ist erst einmal Konsolidierung angesagt.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)