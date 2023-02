EssilorLuxottica erhöht die Dividende

Der französisch-italienische Augenoptik-Konzern EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) will der diesjährigen Hauptversammlung am 17. Mai 2023 eine Dividende in Höhe von 3,23 Euro in bar oder in Aktien für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Die Dividende für das Jahr 2021 betrug 2,51 Euro. Damit wird die Dividende um 29 Prozent erhöht. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 167,80 Euro liegt die Dividendenrendite derzeit bei 1,92 Prozent. Zahltag ist ab dem 13. Juni 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 22. Mai 2023.

Der Umsatz auf bereinigter Basis kletterte im Jahr 2022 auf 24,5 Mrd. Euro im Vergleich zu 21,5 Mrd. Euro im Jahr 2021. Bei konstanten Wechselkursen war dies ein Anstieg um 7,5 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,86 Mrd. Euro nach 2,32 Mrd. Euro im Jahr 2021. Der Hersteller von Brillen wie Oakley und Ray-Ban strebt für die Jahre 2022 bis 2026 einen Anstieg beim Umsatz im mittleren einstelligen Bereich an.

EssilorLuxottica ist ein weltweit operierendes augenoptisches Unternehmen mit Hauptsitz im Süden von Paris. Der Wert ist im EuroStoxx 50 notiert. Der heutige Konzern entstand im Oktober 2018 aus der Fusion von Essilor International mit dem italienischen Brillenhersteller Luxottica. Hauptaktionär ist die Finanzholding Delfin der Familie Del Veccio. Es werden weltweit rund 17.700 Läden betrieben, davon rund 3.200 Sunglass Hut-Läden) und knapp 72.000 Mitarbeiter beschäftigt.

