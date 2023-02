Hochtief: Langsam kommt sie wieder

Hochtief hat unter dem Schirm der spanischen Konzernmutter ACS im vergangenen Jahr seinen operativen Konzerngewinn um 15 Prozent auf 522 Mio. Euro gesteigert. Vor allem in Nordamerika und in Australien liefen die Geschäfte gut, besonders der Infrastrukturausbau in den USA dürfte dem Konzern längerfristig solide Aufträge bescheren. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen nun einen operativen Konzerngewinn von 510 bis 550 Mio. Euro an. Anleger dürfte zudem eine gestiegene Dividende freuen, womit ACS-Chef Juan Santamaría Cases bei Investoren punkten möchte.

Der Blick auf die Kursentwicklung seit den Rekordhochs aus Mai 2017 zeigt das Wertpapier allerdings immer noch in einem längerfristigen Abwärtstrend, wobei sich im Bereich der 2020-Tiefs um 41,58 Euro eine langwierige Bodenbildungsphase abzeichnet. Im abgelaufenen Jahr konnte sogar ein vielversprechender Doppelboden um 45,35 Euro etabliert werden, der dem Papier zuletzt deutlichen Aufschwung verliehen hatte. Gelingt es nun die nächsten größeren Hürden zu überwinden, dürften Folgekaufsignale folgen.

Optimistische Zukunftsaussichten

Kurzzeitig könnte die Hochtief-Aktie an eine nicht unerheblichen Widerstand eine kurze Pause einlegen, für ein Folgekaufsignal mit Zielen um den 200-Wochen-Durchschnitt bei 74,55 Euro müsste Hochtief mindestens über 61,50 Euro weiter zulegen. Zeitgleich würde auch der längerfristige Abwärtstrend sich langsam einem Ende neigen und mittelfristig gute Anstiegschancen aussenden. Auf Sicht der nächsten Tage sollten sich Investoren aber auf zwischengeschaltete Abschläge einstellen, diese könnten unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 56,92 Euro zeitweise in den Bereich von 55,30 bzw. 52,88 Euro abwärts reichen. An sich würde sich ein derartiges Szenario für einen günstigen Long-Einstieg anbieten.