AKTIE IM FOKUS: Nagarro mit Wochenverlust von über einem Viertel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Nagarro sind mit einer rabenschwarzen Woche inzwischen auch mit Blick auf 2023 deutlich ins Minus gerutscht. In dieser Woche verloren die Aktien des IT-Dienstleisters gut ein Viertel an Wert auf 93 Euro und fielen damit in Richtung des Oktober-Tiefs von 83 Euro.

Zuletzt bauten die Investmentfirmen Kairos und SIH Partners laut Meldungen im Bundesanzeiger ihre Leerverkaufspositionen aus. SIH Partners setzt inzwischen bei 2,6 Prozent der ausgegebenen Aktien auf fallende Kurse. Zu Wochenbeginn hatten sie noch 0,51 Prozent Shortquote gemeldet. Hinzu kam ein kritischer Bericht der "Wirtschaftswoche"./mis