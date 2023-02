Boeing: Keine gute Nachrichten…

Das durch den erfolgreichen Bodenabschluss und einem Sprung über 175,00 US-Dollar etablierte Kaufsignal ist bei Boeing weiterhin aktiv, kurzfristig könnten sich allerdings Abschläge zunächst in den Bereich um 185,26 und darunter auf das Niveau um 176,26 US-Dollar ausbreiten. Letzteres Niveau würde sich entsprechend gut für einen spekulativen Long-Einstieg mit Zielen um 233,94 und darüber grob 250,00 US-Dollar anbieten, sofern an dieser Stelle eine Stabilisierung und anschließende Trendwende gelingen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich die Standhaftigkeit des im letzten Jahr etablierten Doppelbodens merklich angreifen.

Der Flugzeugbauer Boeing hat erneut die Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner stoppen müssen, also Grund hierfür werden Probleme an Teilen des Flugzeugrumpfs angegeben, wie die US-Flugsicherheitsbehörde FAA letzte Woche mitgeteilt hatte.

Fazit:

Vorläufig sollten sich Investoren mit Abschlägen auf 185,26 und darunter sogar 176,26 US-Dollar anfreunden. Gelingt es in einem dieser Bereiche eine Trendwende zu vollziehen, könnten erste vorsichtige Long-Positionen mit Zielen bei 233,94 und 250,00 US-Dollar aufgebaut werden. Um möglichst stark hiervon zu profitieren, könnte beispielshalber dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UK9E1A zum Einsatz kommen. Die gesamte Renditechance beliefe sich vom gegenwärtigen Niveau aus auf 165 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 0,61 und 0,76 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung muss sich aber noch an den auftretenden Tiefständen orientieren, weshalb an dieser Stelle keine fundierte Aussage möglich ist und diese Strategie zunächst als Idee verstanden werden sollte.