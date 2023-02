CHEVRON - Ölaktie erreicht interessantes Kursniveau

Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 162,820 $ (NYSE)

Über das Rekord-Aktienrückkaufprogramm von 75 Mrd. USD des Ölkonzerns Chevron berichtete stock3 vor rund einem Monat. Die Aktie setzte ihre Aufwärtsbewegung aber nicht, wie präferiert, weiter fort, sondern brach deutlich ein. Heute legte das Management weitere Details zum Rückkaufprogramm vor.

Demnach soll das jährliche Budget für Rückkäufe von bis zu 15 Mrd. auf nun 10 bis 20 Mrd. USD steigen. Im zweiten Quartal soll das neue Aktienrückkaufprogramm greifen. Chevron möchte allein 2023 für 17,5 Mrd. USD eigene Aktien zurückkaufen. Außerdem gab das Management weitere operative Ziele bekannt. Demnach soll die Öl- und Gasproduktion jährlich bis zum Jahr 2027 um rund 3 % wachsen. Die jährlichen Kapitalkosten dürften sich auf 13 bis 15 Mrd. USD belaufen.

CEO Mike Wirth kommentiert: "Chevron beabsichtigt, sowohl im traditionellen als auch im neuen Energiegeschäft führend zu sein. Wir steigern die Energieversorgung, senken die CO2-Intensität und geben den Aktionären mehr Barmittel zurück." Im vergangenen Monat erhöhte Chevron seine Dividende pro Aktie um 6 % und der Vorstand genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar.

Aktie erreicht Unterstützungszone

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild mit dem Bruch der Unterstützung bei 167,10 USD eingetrübt. Die Aktie hat um 160 USD aber eine solide Unterstützungszone erreicht, in der auch eine Aufwärtstrendvariante seit Juli verläuft. Reboundtrader können folglich auf eine Erholung in Richtung 167,10 USD setzen. Eine Rückeroberung dieser Marke wäre positiv und würde weitere Gewinne in Richtung 174,63 USD ermöglichen.

Bleibt der Öltitel dagegen mit oder ohne Erholung unterhalb von 167,10 USD stecken und fällt auf neue Tiefs, könnte er mittelfristig Kurse knapp unter 140 USD ansteuern.

Fazit: Das riesige Aktienrückkaufprogramm dürfte die Chevron-Aktie ab April unterstützen. Trader finden aktuell ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis vor, sollten Positionen aber in jedem Fall eng absichern.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 246,25 215,00 201,29 Ergebnis je Aktie in USD 18,83 15,38 14,59 KGV 9 11 11 Dividende je Aktie in USD 5,68 6,02 6,32 Dividendenrendite 3,49 % 3,70 % 3,88 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Chevron-Aktie

