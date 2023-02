EQS-News: Allterco JSCo übertrifft 2022 das prognostizierte Umsatzwachstum – EBIT im Rahmen der Prognose bei planmäßig verstärkten Investitionen

EQS-News: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Allterco JSCo übertrifft 2022 das prognostizierte Umsatzwachstum – EBIT im Rahmen der Prognose bei planmäßig verstärkten Investitionen



28.02.2023 / 22:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Allterco JSCo übertrifft 2022 das prognostizierte Umsatzwachstum – EBIT im Rahmen der Prognose bei planmäßig verstärkten Investitionen

Operative Konzernumsatzerlöse wachsen um 54.6 % auf EUR 48,1 Mio. (BGN 94,1 Mio.)*

EBITDA bei stabiler Kostenbasis mit unterproportionalem Anstieg von 9,5 % auf EUR 10,9 Mio. (BGN 21,4 Mio.)* angesichts verstärkter Investitionen in Vertriebs- und F&E-Strukturen

EBIT steigt um 10,3 % auf EUR 10,4 Mio. (BGN 20,4 Mio.)*

Nettogewinn auf Gruppenebene steigt um 9,7 % auf EUR 8,9 Mio. (BGN 17,4 Mio.)* trotz negativem Sondereffekt aus Abschreibung einer Forderung

Sofia / München, 28. Februar 2023 – Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat sein Wachstum im Geschäftsjahr 2022 fortgesetzt und das prognostizierte Umsatzwachstum auf Basis vorläufiger Zahlen übertroffen. Das EBIT lag innerhalb der prognostizierten Bandbreite, während die Investitionen in die weitere Expansion wie geplant verstärkt wurden.



Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 12M/22 12M/21 ∆ Konzernumsatz 48,1 30,1 54,6 % EBITDA 10,9 10,0 9,5 % EBIT 10,4 9,5 10,3 % Nettoergebnis 8,9 8,1 9,7 % Eigenkapitalquote 89,0 % 90,5 % -0,2 % Operativer Cashflow 0,2 4,1 97,5 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14,4 15,6 -7,8 % Hinweis: Die Zahlen für den Zwölfmonatszeitraum 2022 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Allterco erzielte im Zwölfmonatszeitraum 2022 einen Anstieg der operativen Konzernumsatzerlöse um 58,2 % auf EUR 48,1 Mio. (BGN 94,1 Mio.)*. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Produktion beliefen sich auf EUR 47,6 Mio. (BGN 93,1 Mio.)*, ein Plus von 58,2 %. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg aufgrund verstärkter Investitionen in die Vertriebs- und F&E-Strukturen unterproportional um 9,5 % auf EUR 10,9 Mio. (BGN 21,4 Mio.)*. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 10,3 % auf EUR 10,4 Mio. (BGN 20,4 Mio.)*. Das Nettoergebnis auf Konzernebene nahm trotz eines negativen Sondereffekts aus der Abschreibung einer Forderung um 9,7 % auf EUR 8,9 Mio. (BGN 17,4 Mio.)* zu. Mit einer Eigenkapitalquote von 89,0 % zum 31. Dezember 2022 verfügt Allterco über eine solide Bilanz (31. Dezember 2021: 90,5 %). Hier stehen insbesondere dem Bilanzgewinn und der Reduzierung der langfristigen Bankdarlehen um 25,9 % auf EUR 0,9 Mio. (BGN 1,8 Mio.)* die Ausschüttung einer Dividende, Bonuszahlungen an die Mitarbeiter und Veränderungen bei den zollbezogenen Steuerverbindlichkeiten gegenüber. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reflektiert mit einem Mittelzufluss von EUR 0,2 Mio. (BGN 0,4 Mio.)* im Vergleich zu einem Mittelzufluss von EUR 4,1 Mio. (BGN 8,1 Mio.) im Zwölfmonatszeitraum 2021 insbesondere den Vorratsaufbau im Einklang mit höheren Umsätzen und Vorauszahlungen an Lieferanten zur proaktiven Steuerung potenzieller Verzögerungen in den Lieferketten. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verringerten sich entsprechend auf EUR 14,4 Mio. (BGN 28,2 Mio.)* zum 31. Dezember 2022 im Vergleich zu EUR 15,6 Mio. (BGN 30,5 Mio.) zum 31. Dezember 2021 und bilden weiterhin eine ausreichende Grundlage für die Finanzierung weiteren Wachstums. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird in Verbindung mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 am 28. April 2023 bekannt gegeben.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Allterco JSCo, erklärt zur Entwicklung auf Produktebene: „Nach dem großen Erfolg der Einführung von Produkten und Dienstleistungen im vergangenen Geschäftsjahr 2022 werden wir uns im Jahr 2023 sicher nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Im Januar haben wir bereits fünf neue Produkte auf der CES in Las Vegas vorgestellt, und unsere Pipeline ist weiterhin gut gefüllt. Vor allem werden wir Geräte auf den Markt bringen, die das Bluetooth-Protokoll für eine noch längere Akkulaufzeit nutzen und unsere bestehenden Wi-Fi-Produktlinien auf eine noch energieeffizientere Weise ergänzen. Besonders freuen wir uns jedoch über die heutige Einführung unserer neuen Shelly Smart Control App, die bereits in den App Stores zum Download bereitsteht. Sie wird unsere aktuelle Shelly.Cloud App ersetzen, viele neue Funktionen bieten und soll im Laufe des Jahres mit zusätzlichen Diensten wiederkehrende Umsätze erschließen.” Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Allterco JSCo, ergänzt zur Geschäftsentwicklung: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere Umsatzprognose mit Wachstum in allen Produktkategorien und in allen regionalen Märkten übertroffen. Unsere Investitionen in den Ausbau unserer regionalen Vertriebsteams, die Erhöhung der F&E-Kapazitäten und die Entwicklung des professionellen Marktes zahlen sich bereits aus. Angesichts des starken Auftragsbestandes sind wir für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich. Für das Gesamtjahr 2023 erwarten wir ein Wachstum auf dem Niveau des Vorjahres. Während wir angesichts zahlreicher wirtschaftlicher Herausforderungen unsere Kosten unter Kontrolle halten, rechnen wir damit, dass unsere Investitionen weiterhin wertsteigernd wirken und zu einer spürbaren Verbesserung der EBITDA- und EBIT-Margen führen werden.“



Der ungeprüfte Zwischenbericht ist im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter allterco.com verfügbar. * EUR/BGN-Wechselkurs vom 28. Februar 2023 - EUR 1 = BGN 1,95583



Über Allterco Die Allterco JSCo ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 5 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA und Deutschland. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Allterco an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker A4L. Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

28.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com