EQS-News: Enapter AG erhält 25 Mio. Euro von Patrimonium Middle Market Debt Fund

Enapter AG erhält 25 Mio. Euro von Patrimonium Middle Market Debt Fund



01.03.2023 / 09:05 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG – CORPORATE NEWS

Enapter AG erhält 25 Mio. Euro von Patrimonium Middle Market Debt Fund

Berlin, 01. März 2023. Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) hatte am 10. Februar 2023 berichtet, dass zwischen der Enapter AG und dem Patrimonium Middle Market Debt Fund eine Finanzierung über 25 Mio. Euro durch Ausgabe einer Inhaberschuldverschreibung abgeschlossen wurde. Zwischenzeitlich wurden die gem. der Schuldverschreibung zu stellenden Sicherheiten bestellt und weitere Bedingungen erfüllt, weswegen am heutigen Tage die 25 Mio. Euro bei der Enapter AG eingegangen sind und dem Unternehmen damit zur Verfügung stehen. Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 2 Jahren und ermöglicht die Umsetzung der geplanten Produktionsaufträge in diesem Zeitraum. Dies ist ein wichtiger Schritt für das Wachstumsunternehmen auf dem Weg, die eigene AEM-Technologie für Wasserstoffgeneratoren (Elektrolyseure) zu skalieren.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0

