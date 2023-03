EQS-News: HomeToGo SE: HomeToGo mit starkem Abschluss für 2022 - Umsatzerlöse nach IFRS leicht über angehobener Jahresprognose

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HomeToGo mit starkem Abschluss für 2022 - Umsatzerlöse nach IFRS leicht über angehobener Jahresprognose

HomeToGo schließt das Geschäftsjahr 2022 mit starker operativer Leistung: Mit einem Anstieg der vorläufigen Umsatzerlöse nach IFRS auf 146 Mio. Euro, was bei einer Steigerung von 54 % ggü. dem Vorjahreszeitraum (ggü. 95 Mio. Euro in 2021) leicht über der angehobenen Jahresprognose für 2022 liegt und einen Anstieg von 111 % ggü. 2019 bedeutet (ggü. 70 Mio. Euro in 2019)

Verdoppelung der Onsite-Umsatzerlöse nach IFRS im Geschäftsjahr 2022 auf 67 Mio. Euro, bei einem Wachstum von 111 % ggü. dem Vorjahreszeitraum (ggü. 32 Mio. Euro in 2021) und 287 % ggü. 2019 (ggü. 17 Mio. Euro in 2019)

Die Umsatzerlöse nach IFRS aus Subscriptions & Services stiegen noch schneller, und zwar um 169 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 24 Mio. Euro (ggü. 9 Mio. Euro in 2021) und mehr als 500 % ggü. 2019 (ggü. 4 Mio. Euro in 2019) und machen nun 16% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse aus

Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt voraussichtlich bei -21 Mio. Euro und damit am oberen Ende der angehobenen Jahresprognose für 2022. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um 8 Prozentpunkte von -22 % im Geschäftsjahr 2021 auf -14 % im Geschäftsjahr 2022 verbessert

HomeToGo SE (Frankfurter Börse: HTG), der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, gab heute bekannt, dass die vorläufigen Umsatzerlöse nach IFRS für das Geschäftsjahr 2022 um 54 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 146 Mio. Euro gestiegen sind (ggü. 95 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021). Damit liegen die Umsatzerlöse nach IFRS leicht über dem oberen Ende der angehobenen Jahresprognose von 141-146 Mio. Euro und weit über der ursprünglichen Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2022 von 120-125 Mio. Euro. Das vorläufige bereinigte EBITDA wird voraussichtlich bei -21 Mio. Euro liegen (ggü. der angehobenen bereinigten EBITDA-Jahresprognose im Bereich von -20 bis -25 Mio. Euro und der ursprünglichen bereinigten EBITDA-Jahresprognose im Bereich von -25 bis -35 Mio. Euro).

HomeToGo hatte am 18. Januar 2023 bereits einen Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse[1] von 32 Mio. Euro zum Start des Jahres 2023 bekannt gegeben (+72 % ggü. Vorjahreszeitraum mit 19 Mio. Euro zum Start des Jahres 2022) und bekräftigt, sehr zuversichtlich zu sein, den Break-even beim bereinigten EBITDA in 2023 zu erreichen.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Im vierten Quartal 2022 haben wir unseren Fokus auf die bevorstehende Buchungs-Hochsaison gerichtet, was wir mit unserem Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse für 2023 belegen konnten. Wir sind stolz, dass wir das Jahr 2022 bei den IFRS-Umsatzerlösen und dem bereinigten EBITDA am oberen Ende unserer angehobenen Jahresprognose abschließen konnten und dabei die Profitabilität verbessert haben, während wir bereits den Grundstein für 2023 gelegt haben. Unser Onsite-Geschäft allein ist bezogen auf die IFRS-Umsatzerlöse inzwischen beinahe auf die Größe von ganz HomeToGo im Jahr 2019 gewachsen. Das dynamische Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse im Subscriptions & Services-Geschäft war sogar noch höher als Ende des Jahres angenommen. Nach vorne schauend und basierend auf dem starken Start der ersten beiden Monate des Jahres sind wir sehr zuversichtlich, im Jahr 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen.”

Im Jahr 2022 hat HomeToGo weiterhin ein hohes Wachstum in allen Kernbereichen gezeigt, was sich in den vorläufigen Ergebnissen widerspiegelt. Das Unternehmen hat die IFRS-Umsatzerlöse bei einem Wachstum von 111 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 67 Mio. Euro mehr als verdoppelt (ggü. 32 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021), da mehr Reisende direkt auf HomeToGo-Webseiten gebucht haben. Das Subscriptions & Services-Geschäft wuchs um 169 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 24 Mio. Euro (ggü. 9 Mio. Euro in 2021), was einem beträchtlichen Wachstum von 517 % ggü. 2019 entspricht (ggü. 4 Mio. Euro in 2019). Das Subscriptions & Services-Geschäft sorgte für 16 % der gesamten IFRS-Umsatzerlöse in 2022 und verdeutlicht die starken Beiträge der zugehörigen Produkte, inklusive der B2B SaaS-Lösung Smoobu, zum Gesamterfolg von HomeToGo.

Mit diesem beeindruckenden Abschluss 2022, einem hervorragenden Start in 2023 mit einem Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse und einem starken Beginn in den ersten beiden Monaten bleibt HomeToGo sehr zuversichtlich, in 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen.

Am 30. März 2023 gibt das Unternehmen seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 zusammen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022 bekannt.

Vorläufige Ergebnisse von HomeToGo für GJ/22 und Q4/22 Q4/22 Q4/21

ggü. '21 Q4/19

ggü. '19 GJ/22 GJ/21

ggü. '21 GJ/19

ggü. '19 Buchungserlöse €31M €23M

36% €14M

125% €164M €124M

32% €80M

106% IFRS-Umsatzerlöse €20M €21M

-4% €10M

110% €146M €95M

54% €70

111% davon CPA Onsite €6M €7M

-3% €1M

338% €67M €32M

111% €17M

287% davon S&S €7M €3M

178% €1M

645% €24M €9M

169% €4M

517% bereinigtes EBITDA -€21M -€21M

2% -€16M

-29% bereinigte EBITDA-Marge -14% -22%

+8pp -23%

+9pp Auftragsbestand der Buchungserlöse €32M €19M

72% €12M

163%

Haftungsausschluss: Die in dieser Pressemitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und untestiert und können sich noch ändern. HomeToGo wird die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und das vierte Quartal 2022 am 30. März 2023 veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website: ir.hometogo.de.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.

Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht-IFRS- und andere Finanz- und Betriebskennzahlen:

Bereinigtes EBITDA: Periodenergebnis vor (i) Ertragsteuern, (ii) Finanzerträgen, Finanzierungsaufwendungen, (iii) Abschreibungen bereinigt um (iv) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung und (v) Einmaleffekte. Einmaleffekte betreffen einmalige und damit nicht wiederkehrende Aufwendungen und Erträge außerhalb der gewöhnlichen operativen Geschäftstätigkeit. Dazu gehören unter anderem zum Beispiel Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und anderen Verschmelzungs- und Übernahmeaktivitäten (M&A), Rechtsstreitigkeiten, Umstrukturierungen, staatlichen Zuschüssen und anderen Posten, die nicht regelmäßig sowie wiederkehrend sind und daher den Periodenvergleich zur Beurteilung der Entwicklung der operativen Geschäftstätigkeit erschweren.

Buchungserlöse: Operative nicht-IFRS bestimmte Leistungskennzahl zur Messung der Performance, die wir als Nettowert in Euro definieren, der in einer bestimmten Periode als Provision für Transaktionen auf unserer Plattform (CPA, CPC, CPL usw.) ohne Berücksichtigung von Stornierungen erzielt wird.

Onsite-Buchung: Wenn die gesamte Transaktion von der Entdeckung bis zur Bezahlung auf den HomeToGo-Domains stattfindet, ohne dass der Nutzer auf eine Website eines Drittanbieters verwiesen wird.



[1] Buchungserlöse, die in 2022 oder früher generiert wurden, mit Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2023, inkl. SECRA und e-domizil