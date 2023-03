ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 142 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 144 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe trotz zeitweiligen Gegenwinds die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognose für das diesjährige organische Umsatzwachstum liege indes knapp unter dem Unternehmensziel. Zudem habe er seine Prognosen für die bereinigte operative Marge und den Gewinn je Aktie leicht reduziert./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------