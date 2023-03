DAX: Inflation bereitet Index Dämpfer

Nach einem hoffnungsvollen Start in die Wochenmitte des deutschen Aktienbarometers DAX und einem Intradayhoch bei 15.483 Punkten, knickt der Index just nach Bekanntgabe der vorläufigen Inflationsdaten Deutschlands sichtlich ein und begab sich nachbörslich sogar auf ein frisches Wochentief.

Vorläufigen Daten zufolge lag die Inflation in Deutschland bei 8,7 %, wie das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis mitteilte. Der gleichen Wert wurde bereits für Januar ermittelt, damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer straffen Zinspolitik der EZB und damit verbundenen Zinsanhebungen in diesem Monat merklich an.

Dies drückte den DAX nachbörslich auf ein Niveau von 15.254 Punkten abwärts, aber auch die US-Indizes hielten sich mehrheitlich in der Verlustzone auf. Solange allerdings die laufende Seitwärtsspanne beim DAX zwischen 15.162 und 15.658 Punkten aufrechterhalten wird, ist auch kein größerer Handlungsbedarf gegeben.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zur Geldbasis aus Februar und den Investitionen aus Q4 vorgelegt. In den frühen Morgenstunden folgte das Verbrauchervertrauen per Februar. Frankreichs Staatshaushalt per Januar steht um 8:45 Uhr auf der Agenda, Spanien zieht um 9:00 Uhr mit Arbeitslosenzahlen aus Februar nach. Italiens Arbeitslosenquote wird um 10:00 Uhr kommuniziert, eine Stunde später folgt die Vorabschätzung der italienischen Verbraucherpreise per März.

Größere Aufmerksamkeit dürfte jedoch den europaweiten Verbraucherpreisen (Vorabschätzung) um 11:00 Uhr zukommen. Interessant dürfte auch das Protokoll der letzten EZB-Sitzung um 13:30 Uhr werden, die USA stoßen ab 14:30 Uhr mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu, zeitgleich werden noch die Produktivität ex Agrar Q4 (endgültig) sowie die Lohnstückkosten Q4 (endgültig) zum Abruf bereitgestellt.