EQS-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon plant Übernahme von GaN Systems

EQS-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Infineon Technologies AG: Infineon plant Übernahme von GaN Systems



02.03.2023 / 19:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neubiberg, 2. März 2023 – Infineon plant Übernahme von GaN Systems Die Infineon Technologies AG („Infineon“) und GaN Systems Inc. („GaN Systems“) haben heute einen Vertrag unterzeichnet, demzufolge Infineon GaN Systems für 830 Millionen US-Dollar erwerben wird. GaN Systems ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von Galliumnitrid („GaN“)-basierten Lösungen für die Energiewandlung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada, und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende. Die geplante Übernahme von GaN Systems wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Das Board of Directors von GaN Systems und der Aufsichtsrat von Infineon haben der Übernahme bereits zugestimmt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.





Kontakt:

Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: +49 89 234-23766, Fax: +49 89 234-9559847

