Original-Research: GK Software AG (von Montega AG): Update

^ Original-Research: GK Software AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu GK Software AG Unternehmen: GK Software AG ISIN: DE0007571424 Anlass der Studie: Verkaufen Empfehlung: Update seit: 02.03.2023 Kursziel: 205,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner Fujitsu kündigt Übernahmeangebot mit komfortablem Premium an - Transaktionsabschluss scheint u.E. wahrscheinlich GK Software hat gestern bekanntgegeben, dass der japanische Technologiekonzern Fujitsu für sämtliche Aktien der Gesellschaft ein Übernahmeangebot vorbereitet. Die beiden Unternehmen haben bereits ein "Business Combination Agreement" mit Vereinbarungen der zukünftigen Zusammenarbeit abgeschlossen. Bereits bekannte Konditionen der beabsichtigten Transaktion: Laut Ad-hoc soll das Angebot von Fujitsu für die Übernahme sämtlicher 2.273.025 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Zahlung einer Barleistung von 190,00 Euro je Aktie zeitnah unterbreitet werden. Dies entspricht einer Prämie von 34,7% auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten drei Monate und impliziert angesichts einer Nettoliquidität i.H.v. 35,8 Mio. Euro zum 30.09.2022 ein EV/EBIT-Multiple 2022 von 19,2x (MONe). Das Angebot wird von Vorstand und Aufsichtsrat, die beide dem Abschluss des Business Combination Agreements zugestimmt haben, vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlagen befürwortet. Die Gründer von GK Software, Rainer Gläß (amtierender CEO) und Stephan Kronmüller, haben darüber hinaus bereits unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen ihrer in Summe 924.049 Aktien geschlossen (Anteil: 40,65%). Neben sonstigen marktüblichen Vollzugsbedingungen soll das Angebot eine Mindestannahmequote von 55,00% vorsehen, nach deren Erreichung Fujitsu laut eigener Pressemeldung ein Delisting von GK Software prüfen wird. Eine gute Verhandlungsposition GKs wird u.E. an dem Ausschluss eines Beherrschungsvertrags für mindestens zwei Jahre sowie der Initiierung weiterer Vereinbarungen ersichtlich (u.a. Benennung von mindestens einem unabhängigen Aufsichtsratsmitglied, Fortbestand des Standort Schönecks als Hauptsitz von GK). Damit wahrt sich der Softwarespezialist auch im Falle der angestrebten Mehrheitsübernahme eine vergleichsweise hohe Eigenständigkeit. Zukauf bietet beiden Gesellschaften strategische Synergien: Der Mischkonzern Fujitsu erwartet für das am 31. März endende GJ 2022/23 Umsätze von rund 25,9 Mrd. Euro und erzielt einen Teil seiner Erlöse ebenfalls mit POS-Software im Zielmarkt Einzelhandel. Während der globale Marktanteil der Gesamtinstallationen von GK (3%) zuletzt bereits über dem Wert von Fujitsu (2%) lag, ist GK bei den Neuinstallationen noch viel weiter voraus (11% vs. 2%). Das lässt u.E. auf veraltete Softwareprodukte des japanischen Unternehmens schließen, die nun modernisiert werden könnten. GK profitiert im Falle eines erfolgreichen Transaktionsabschlusses hingegen v.a. von dem starken Asien-Exposure Fujitsus, das sich allen voran im Heimatmarkt Japan niederschlagen dürfte. Der Konzern ist darüber hinaus auch in anderen Ländern der Region vertreten, allen voran in Taiwan und Südkorea. Ebenfalls bestehen fortgeschrittene Geschäftsaktivitäten in Kolumbien. Fazit: Wenngleich das Angebot leicht unter dem von uns ermittelten Fair Value je Aktie liegt (205,00 Euro), raten wir vor allem angesichts des komfortablen Aufschlags zum jüngsten Kursniveau sowie des in Erwägung gezogenen Delistings nach Transaktionsabschluss zum Verkauf bzw. 