Zahlungspartner nehmen Abstand von Krypto-Bank Silvergate

Die Krypto-Bank Silvergate kämpft aktuell ums Überleben. Die einstigen Zahlungspartner um LedgerX und Coinbase verlassen das sinkende Schiff.

Die Fragen um die finanzielle Gesundheit von Silvergate zeigen nun die nächsten Auswirkungen auf die Krypto-freundliche Bank. Mehrere Partner stellen den Zahlungsverkehr mit dem Unternehmen ein. Unter ihnen: die FTX-zugehörige Krypto-Derivateplattform LedgerX und jüngst auch Handelsplatz Coinbase.

Präventive Vorsichtsmaßnahme

Die Krypto-Börse bezeichnet den Ausstieg als präventive Vorsichtsmaßnahme. Transaktionen, vor allem institutioneller Kunden, werde das Unternehmen aus San Francisco über andere Payment-Partner durchführen.

Die Schlinge zieht sich zu

Welche Anbieter das konkret sind, ist nicht bekannt. Möglich, dass Coinbase ebenfalls wie bereits LedgerX auf die Signature Bank zurückgreift.. So oder so zieht sich die Schlinge um Silvergate nun noch enger. Die Bank hatte gestern in einem Schreiben an die SEC die eigene Solvenz infrage gestellt. Kurz darauf folgte ein Abverkauf der Silvergate-Aktie. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt SI bei 7,51 US-Dollar – ein dickes Minus von knapp 45 Prozent.

Quelle: www.btc-echo.de