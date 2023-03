dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Software AG überrascht mit Dividendenvorschlag - Nur noch fünf Cent je Aktie

DARMSTADT - Software AG will für das abgelaufene Geschäftsjahr deutlich weniger Dividende ausschütten als Experten erwartet hatten. Der Hauptversammlung werde ein Betrag von fünf Cent je Aktie vorgeschlagen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Darmstadt mit. 2021 waren noch 76 Cent gezahlt worden. Analysten hatten bisher mit 74 Cent gerechnet.

Volkswagen will E-Auto-Anteil schneller steigern

BERLIN - Volkswagen will seinen E-Auto-Verkauf in Europa schneller verstärken als bislang geplant. "Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein", sagte Markenvorstandsmitglied Thomas Ulbrich der "Automobilwoche". Vor zwei Jahren hatte VW noch das Ziel von 70 Prozent ausgegeben.

Bieterwettbewerb im TIM: Staatliche Bank und Macquarie kontern KKR

ROM - Um das Festnetz- und Infrastruktursegment sowie die Unterseekabel-Tochter Sparkle der Telekomgesellschaft Telecom Italia (TIM) entbrennt ein Bieterwettstreit. Die staatliche italienische Förderbank Cassa Depositi e Prestiti hat laut einer Mitteilung vom Wochenende grünes Licht für eine Offerte für diese Geschäftsbereiche erhalten. Die Bank und das Investmenthaus Macquarie hätten sich entschlossen, ein Angebot des US-Investors KKR zu kontern, nachdem sie zuvor eine gemeinsame Offerte mit ihm erwogen hätten, berichte zudem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei entspreche das Angebot der italienischen Bank und von Macquarie mit insgesamt 20 Milliarden Euro dem von KKR, wobei der Baranteil höher sei. Das Gebot ist bei Ende März gültig./mis

Mietwagen für Osterferien oft wieder billiger

MÜNCHEN - Für viele beliebte Reiseziele in Europa sind die Mietwagenpreise zu Ostern niedriger als vor einem Jahr. Das zeigen Datenauswertungen der Portale Check24 und billiger-mietwagen.de für die Deutsche Presse-Agentur. Vom deutlich günstigeren Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 sind die Preise allerdings noch weit entfernt. Teilweise kosten die Autos derzeit noch mehr als das Doppelte. Und nicht überall ging es mit den Preisen nach unten.

Medwedew droht mit Beschuss von Rheinmetall-Panzerfabrik in Ukraine

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat aggressiv-sarkastisch auf den Vorschlag von Rheinmetall reagiert, eine Panzerfabrik in der Ukraine zu bauen. Die Initiative sei wohl eine Art "primitives Trolling" gegenüber der Staatsführung in Kiew, schrieb er am Samstag auf seinem Telegram-Kanal. "Wenn die Fritzen aber entscheiden, dort tatsächlich zu bauen (obwohl sie eigentlich pragmatische Leute sind), dann warten wir sehnlich. Das Ereignis wird mit gebührendem Salut aus "Kalibr" und anderen pyrotechnischen Anlagen begangen", drohte er.

Kraftakt mit Happy End: BVB schüttelt Verfolger Leipzig ab

DORTMUND - Für ausgelassenen Jubel fehlte zunächst die Kraft. Völlig ausgepowert, aber überglücklich sanken die meisten Dortmunder Profis nach dem Schlusspfiff auf den Rasen. Erst Minuten nach dem furiosen Kraftakt im Bundesliga-Topduell mit RB Leipzig ließen sich die Seriensieger vor der bebenden Südtribüne für den am Ende schmeichelhaften 2:1 (2:0)-Erfolg feiern. "Wir wehren uns mehr und sind bereit zu leiden. Da hat die Mannschaft den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gemacht", schwärmte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem zehnten Pflichtspielsieg in Serie.

BVB droht Ausfall von Torhüter Kobel für Rückspiel beim FC Chelsea

DORTMUND - Borussia Dortmund droht im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) beim FC Chelsea der Ausfall von Gregor Kobel. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" besteht nach ersten medizinische Untersuchungen nur noch eine "kleine Resthoffnung" auf einen Einsatz des zuletzt hochgelobten Torhüters. Ob der 25-Jährige am Montagvormittag zum Reisetross nach London gehört, soll nach Belastungsversuchen entschieden werden. Das Hinspiel hatte der BVB daheim mit 1:0 gewonnen.

Umfrage: Ein Viertel hat bereits ein KI-Tool wie ChatGPT genutzt

BERLIN - Jeder vierte Mensch in Deutschland im Alter zwischen 18 und 60 Jahren hat schon eine Künstliche-Intelligenz-Anwendung wie den Text-Roboter ChatGPT ausprobiert. Mit dem Konzept dieser KI-Werkzeuge sind sogar bereits gut zwei Drittel (69 Prozent) vertraut. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar hervor, die vom Karriereportal Jobteaser in Auftrag gegeben wurde.

Weniger Beschwerden über die Post

BONN - Die Zahl der Beschwerden über die Deutsche Post sinkt weiter. Im Februar dieses Jahres seien auf Basis einer vorläufigen Auswertung rund 2200 kritische Wortmeldungen zum Thema Post eingereicht worden, teilte die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mit. Das waren deutlich weniger als im Januar (3788). Bei den Beschwerden ging es um verspätete, falsch eingeworfene oder beschädigte Sendungen, ob Briefe oder Pakete. Im vergangenen Oktober waren es 9436 gewesen, nach diesem Monatshöchstwert sank die Zahl. Im November waren es dann 7000 und im Dezember 6900.

Benzinverbrauch 2022 trotz extremer Preise gestiegen

ESCHBORN - Trotz extremer Preise an den Tankstellen wurde 2022 wieder mehr Benzin verbraucht als in den beiden Vorjahren. Darauf deutet eine Auswertung von Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hin. Mögliche dämpfende Auswirkungen der hohen Preise wurden demnach offenkundig durch die Corona-Lockerungen und wieder zunehmende Reisetätigkeit mehr als ausgeglichen. Der Dieselverbrauch blieb dagegen auf dem niedrigeren Niveau der beiden Vorjahre. Hier geht ein großer Teil der Nachfrage allerdings nicht auf Privatpersonen, sondern auf den Warenverkehr mit Lastwagen zurück.

