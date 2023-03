Eurozone: Einzelhandelsumsätze steigen leicht - Schwacher Online-Handel

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Einzelhändler in der Eurozone sind mit einem leichten Umsatzplus in das Jahr gestartet. Im Monatsvergleich legten die Erlöse der Branche im Januar um 0,3 Prozent zu, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Der Zuwachs folgt auf einen Umsatzdämpfer im Dezember, als die Erlöse im wichtigen Weihnachtsgeschäft um 1,7 Prozent gesunken waren. Der Dezember-Rückschlag war aber nicht so stark, wie bisher bekannt. Eurostat revidierte die Angaben deutlich nach oben. Zuvor war noch ein Rückgang um 2,7 Prozent gemeldet worden.

Mit Lebensmitteln wurden im Januar 1,8 Prozent mehr umgesetzt als im Vormonat. Der Versand- und Internethandel setzte hingegen erneut deutlich weniger um. Im Jahresvergleich sanken die Umsätze im gesamten Einzelhandel im Januar um 2,3 Prozent./jkr/jsl/mis