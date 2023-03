Silber - "false breaks...

… are followed by fast moves!“ Beschreibt diese alte Tradingweisheit die charttechnische Ausgangslage beim Silberpreis derzeit treffend? Das ist aktuell die große Frage. Doch der Reihe nach: Eine absolute Schlüsselzone besteht bei dem Edelmetall bei rund 21 USD. Hier fällt die Nackenlinie der Bodenbildung vom Herbst vergangenen Jahres mit den Glättungslinien der letzten 50 und 200 Wochen (akt. bei 21,39/21,51 USD) zusammen. Abgerundet wird die Bedeutung der beschriebenen Kumulationszone durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 20,97 USD) sowie durch ein Fibonacci-Level (20,82 USD). Diese Kernunterstützung hatte der Silberpreis in der vergangenen Woche temporär unterschritten, was der RSI mit einem Vorstoß in überverkauftes Terrain quittierte. Mittlerweile hat der Oszillator sogar ein neues Kaufsignal generiert. Im Vergleich dazu ist der MACD zwar einen Schritt zurück, doch auch der Trendfolger arbeitet auf historisch recht niedrigem Niveau an einem konstruktiven Schnittmuster. In dieser extrem spannenden Gemengelage definieren wir einen nachhaltigen Anstieg über das jüngste Verlaufshoch bei 21,18 USD als Startschuss im Sinne der eingangs erwähnten Tradingweisheit. Als Absicherung bietet sich das jüngste Verlaufstief bei 20,40 USD an.

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

