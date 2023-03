Powell vor dem Senat | Effekt sollte positiv sein

Im Vorfeld des um 16 Uhr MESZ anstehenden Rechenschaftsberichts von FED-Chef Jerome Powell, sorgt heute Morgen für Zurückhaltung. Wie dem auch sei, überwiegt die Chance, dass die Rhetorik weniger scharf als befürchtet ausfallen wird. Selbst wenn wir deshalb eine positive Reaktion der Wall Street sehen sollten, wird der am Freitag vor dem Opening anstehende Arbeitsmarktbericht den Enthusiasmus einfangen. Der Schuss kann in diesem Fall zweifelsohne in beide Richtungen losgehen. Im Fall sinkender Renditen und eines schwächeren US-Dollars, könnte die Bärenmarkt-Rallye den S&P 500 noch bis auf 4150 anheben, meint Morgan Stanley. J.P. Morgan bleibt heute Morgen hingegen negativ gestimmt, und fürchtet mit einer Fortsetzung des Bärenmarktes.



00:00 - Intro

00:50 - Powell vor dem Senat

03:55 - Effekt sollte positiv sein

06:25 - Wie fällt der Arbeitsmarktbericht aus?

08:30 - Mike Wilson: „Wir sind im Bärenmarkt“

12:30 - J.P. Morgan im Bärenlager

13:45 - Zinsanhebung Australien | Verbraucherpreise Taiwan

14:40 - Fazit | Statistik S&P 500

16:45 - China: Handelsdaten & Geopolitik

18:40 - Einzelwerte (u.a. CrowdStrike, Meta)

19:32 - Banken im Fokus

21:00 - Weitere Einzelwerte (u.a. Rivian, Paramount, Salesforce)



