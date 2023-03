USU Software AG erzielt mehr Gewinn und plant Anhebung der Dividende

Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) plant eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent auf 0,55 Euro (2021: 0,50 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,57 Prozent. Die Jahreshauptversammlung findet am 20. Juni 2023 in Ludwigsburg statt.

Die Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung vor, die nie unter dem Vorjahreswert liegt und etwa der Hälfte des erwirtschafteten Gewinns entsprechen soll, wie bereits früher berichtet wurde. Die USU Software AG legte am Montag die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 vor.

Gemäß den vorläufigen Geschäftszahlen steigerte USU 2022 den Konzernumsatz um 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 126,5 Mio. Euro (2021: 111,9 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 17,0 Prozent auf 16,8 Mio. Euro (2021: 14,4 Mio. Euro). Der Konzernüberschuss belief sich auf 7,6 Mio. Euro (2021: 6,8 Mio. Euro). Dies entspricht einem verwässerten Ergebnis pro Aktie von 0,72 Euro (2021: 0,64 Euro). Für 2023 wird ein Umsatzwachstum auf 134 – 139 Mio. Euro erwartet. Demgemäß soll sich das EBITDA auf 16,5 – 18 Mio. Euro belaufen. Mittelfristig erwartet der Vorstand ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von ca. 10 Prozent pro Jahr.

USU Software mit Sitz in Möglingen in der Nähe von Stuttgart bietet Software- und Servicelösungen im Bereich IT & Customer Service Management. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und beschäftigt rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Erstnotiz der Aktie erfolgte am 21. März 2000.

