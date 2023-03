DAX trotzt schwachen Umfeld – noch!

Der deutsche Aktienmarkt hat sich in einem schwierigen Umfeld am Donnerstag von seiner robusten Seite gezeigt und etwaige Rückschläge intraday wieder glattbügeln können. Insbesondere die schlechter als erwartet ausgefallenen Zahlen zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gaben den Märkten Auftrieb, womit Hoffnungen verbunden sind, dass die FED Ende des Monats die Zinsen nicht zu stark erhöhen wird.

Dabei zeichnet sich mit jedem weiteren Handelstag eine äußerst starke Unterstützung um die ehemalige Hürde von 15.540 Punkten beim DAX ab, zugleich eilt auch noch der EMA 50 immer wieder als zusätzlicher Support dem Barometer herbei. Auf der Oberseite müsste jedoch ein Kurssprung über die aktuellen Jahreshochs von 15.706 Punkten gelingen, damit eine weitere Kaufwelle in den Bereich von 15.947 Punkten erfolgen kann.

Abschläge größeren Ausmaßes an 15.200 Punkte sind dagegen erst unterhalb von 15.540 Punkten zu erwarten.

Der erste Blick geht nach Japan, die japanische Notenbank hat ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gegeben. Außerdem wurden Zahlen zu Ausgaben privater Haushalte sowie Erzeugerpreise (CGPI) aus Februar vorgelegt. Deutschlands Verbraucherpreise per Februar (endgültig) folgen um 8:00 Uhr, um 8:45 Uhr meldet Frankreich sein Handelsbilanzsaldo aus Januar.

Am späten Nachmittag wird der mit Hochspannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Februar erwartet, zeitgleich werden noch die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne durchgegeben.