Porsche Automobil Holding - Interessanter Halt und saisonaler Rückenwind!

Nach dem Scheitern an den Barrieren bei rund 95 EUR befindet sich die Aktie der Porsche Holding im Rückwärtsgang. Insbesondere seit Februar 2022 gilt ein deutlicher Abwärtstrend (akt. bei 61,83 EUR), in dessen Verlauf der Autotitel zum Jahreswechsel die wichtige Bastion bei rund 50 EUR erfolgreich getestet hat. In den letzten 15 Jahren hat der beschriebene Rückzugsbereich in schöner Regelmäßigkeit immer wieder als Widerstand bzw. als Unterstützung gewirkt (siehe Chart). Damit haben wir schon mal die derzeit wichtigste charttechnische Stop Loss-Marke herausgearbeitet. Für eine nachhaltige Wende zum Besseren sollte die Aktie indes den Kreuzwiderstand aus den jüngsten Verlaufshochs bei rund 60 EUR und dem o. g. Baissetrend überwinden. Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, dann steckt die langfristige Glättung der letzten 38 Monate (akt. bei 67,22 EUR) ein erstes Erholungsziel ab. Danach wartet in Form des Hochs von Januar 2020 bei 70,66 EUR die nächste Barriere. Noch ein weiterer Aspekt ist aktuell von großer Bedeutung: Von Mitte März bis Anfang Mai setzt eine saisonal sehr günstige Phase ein. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann die Aktie in diesen wenigen Wochen bei einer Trefferquote von knapp 70 % um gut 8 % zulegen.

Porsche Automobil Holding (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Porsche Automobil Holding

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

