Sanofi stärkt Diabetes-Geschäft mit Milliardenzukauf

Frankfurt (Reuters) - Der Pharmakonzern Sanofi will sich im Diabetes-Geschäft mit der 2,9 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Provention Bio verstärken.

Je Provention-Aktie will Sanofi 25 Dollar in Bar zahlen, wie der französische Konzern am Montag mitteilte. Am Freitag waren die Anteilsscheine von Provention mit 7,25 Dollar aus dem Handel gegangen. Sanofi sichert sich mit dem Deal den Zugriff auf ein neues Präparat der Amerikaner zur Behandlung von Typ-1-Diabetes. Das Mittel wurde im vergangenen Jahr in den USA nach Angaben von Sanofi als erste und einzige Therapie zur Verzögerung des Ausbruchs von Typ-1-Diabetes im Stadium drei bei Erwachsenen - wovon jährlich rund 65.000 Menschen betroffen sind - und Kindern ab acht Jahren im Stadium zwei der Erkrankung zugelassen.

Den Abschluss der Transaktion erwartet Sanofi bereits im zweiten Quartal. Das Unternehmen, das den Markt für Insulin fast zwei Jahrzehnte lang dominierte, kämpft im Diabetes-Geschäft seit Jahren mit hohem Preisdruck. Ende 2019 erklärte Sanofi deshalb, die Forschung im Bereich Diabetes einzustellen, da es zunehmend schwierig sei, bahnbrechende Innovationen zu entwickeln.

