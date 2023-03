EQS-News: Marinomed Biotech AG meldet positive klinische Daten für das abschwellende Carragelose-Nasenspray

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Marinomed Biotech AG meldet positive klinische Daten für das abschwellende Carragelose-Nasenspray



14.03.2023

Marinomed Biotech AG meldet positive klinische Daten für das abschwellende Carragelose-Nasenspray Klinische Daten zeigen eine signifikante abschwellende Wirkung des Sorbitol-haltigen Carragelose-Nasensprays bei Patienten mit allergischer Rhinitis

Das Produkt nutzt die Wirkung von Sorbitol zur Behandlung der verstopften Nase ohne der Nebenwirkung von Gewöhnungseffekten

Die Ergebnisse der Studie sind wichtig für die Umstellung auf die Medizinprodukteverordnung (MDR) und unterstützen die Marketing-Aktivitäten für das Produkt Korneuburg, Österreich, 14. März 2023 – Die an der Wiener Börse notierte Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gab heute positive Ergebnisse ihrer klinischen Studie zur abschwellenden Wirkung des Sorbitol-haltigen Carragelose-Nasensprays bekannt. Die doppelblinde, bidirektionale Cross-Over, randomisierte und placebokontrollierte Studie wurde in der Vienna Challenge Chamber durchgeführt. Während sich Carragelose als wirksame Behandlung von Virusinfektionen der Atemwege erwiesen hat, wirkt Sorbitol abschwellend. Daher ist das Produkt zur unterstützenden Behandlung von Rhinitis jeglicher Art mit einer verstopften Nase als Symptom geeignet. Die Verwendung des Produkts zur Behandlung von Allergien kann sowohl zur Linderung der Allergiesymptome als auch zur Verringerung des Risikos einer viralen Atemwegsinfektion beitragen. Letzteres ist besonders wichtig, da virale Infektionen der Atemwege bei diesen Patienten eine Verschlimmerung der zugrunde liegenden allergischen Erkrankung verursachen können. Das Carragelose-Nasenspray mit Sorbitol wurde 2018 eingeführt und wird derzeit in 11 Ländern als Mittel gegen Erkältungen vermarktet. Auf der Grundlage der aktuellen klinischen Ergebnisse plant Marinomed, sowohl die Anwendungen als auch die Zielmärkte für das abschwellende Nasenspray zu erweitern. In der klinischen Studie wurden gesunde Erwachsene (18 bis 65 Jahre) mit einer nachgewiesenen Gräserpollen-Allergie dem Allergen ausgesetzt, um Rhinitis-Symptome einschließlich verstopfter Nase hervorzurufen. 1,5 Stunden nach der Exposition waren die Teilnehmer hochgradig symptomatisch und wurden dann entweder mit der Kombination aus Carragelose und Sorbitol oder mit Placebo behandelt. Die abschwellende Wirkung wurde durch Messung des nasalen Luftstroms alle 30 Minuten untersucht. Ein Vergleich der Effizienz der Behandlungen zeigte eine deutliche Überlegenheit des Kombinationsprodukts gegenüber Placebo. „Diese positiven klinischen Ergebnisse untermauern unsere bisherigen Daten zur abschwellenden Wirkung des Sorbitol-haltigen Carragelose-Nasensprays, das bei verstopfter Nase aufgrund jeder Art von Rhinitis, wie Erkältungen oder Allergien, eingesetzt werden kann. Durch die Kombination der positiven Eigenschaften von Carragelose und Sorbitol trägt dieses Produkt zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten bei. Es hat keinen Gewöhnungseffekt und kann auch bei Kindern ab einem Jahr angewendet werden“, so Eva Prieschl-Grassauer, CSO von Marinomed. „Außerdem unterstützen diese Daten unsere Bemühungen, unser Carragelose-Produktportfolio auf die neue Medizinprodukteverordnung (MDR) umzustellen. Wir arbeiten zudem daran, das Kombinationsprodukt zusätzlich zu den anderen Carragelose-Produkten in weiteren Ländern auf den Markt zu bringen.“ Über Carragelose®: Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten Virus-blockenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schicht auf der Schleimhaut bildet, die eindringende Viren umschließt sowie inaktiviert und sie so davon abhält, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben gezeigt, dass Carragelose® auch SARS-CoV-2 inaktivieren kann.[1][2] Marinomed hält die Patentrechte und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen. Über Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes BiotechnologieUnternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der Virus-blockenden Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. 