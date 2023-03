SAP: Kursverlauf verteidigt wichtige Unterstützung!

Der Online-Marktforscher Qualtrics gehört schon lange nicht mehr zum Kerngeschäft von SAP. 2021 brachte der Dax-Konzern einen Teil der Aktien an die Börse. Nun steht die vollständige Trennung bevor. Am Montag, dem 13. Februar, gab der Softwarehersteller bekannt, dass er seine Anteile an die Private-Equity-Firma Silver Lake und dem kanadischen Pensionsfonds CCP Investments verkauft. Die Bewertung des Deals hängt von der Perspektive ab. SAP schließt das Qualtrics-Kapitel mit einem Plus ab. Berücksichtigt man die Erlöse aus dem Teilbörsengang Anfang 2021 und einem weiteren Anteilsverkauf, dürfte der Dax-Konzern nach Angaben der Investmentbank UBS aus dem Verkauf zwei Milliarden Euro mehr als die Anschaffungskosten im Jahr 2018 einnehmen.

Zum Chart

Der Kurs von SAP befand sich seit Anfang des Jahres 2022 bis Mitte Oktober 2022 in einem Abwärtstrend. Das partielle Tief vom 23. September bei 79,58 Euro unterschritt sogar die niedrigsten Kurse aus dem Jahre 2020 bei 82,13 Euro. Das Tief von Ende September 2022 war auch der Ausgangspunkt für eine Aufwärtssequenz bis zum Widerstand bei 106,52 Euro. Dieser Widerstand wurde beim fünften Anlauf überschritten. Der Kurs brach bis zum Kernwiderstand bei 112,96 Euro durch. Mittlerweile wurde auch dieser Kernwiderstand zwei Mal getestet, aber nicht überwunden. Als Indexschwergewicht im DAX hatte der Kurs von SAP im noch jungen Jahr 2023 einen fulminanten Start im Ausmaß von rund 14 Prozent. Seit dem 12. Januar ist wieder ein wenig Ruhe in die Kursentwicklung eingekehrt, was auch der Präsentation der Zahlen zum vierten Quartal 2022 am 26. Januar 2023 geschuldet ist. Gelingt der signifikante Durchbruch bei 112,96 Euro, könnte der Kurs zu alten Höhen hochlaufen.