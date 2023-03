DAX® (Daily) - An der richtigen Stelle gedreht?

„Manchmal passiert ganz lange nichts und dann passiert alles auf einmal.“ Dieses Bonmot beschreibt die charttechnische Situation der deutschen Standardwerte derzeit absolut zutreffend. Nach dem Ausverkauf vom Wochenauftakt kam es gestern beim DAX® zu einer Aufwärtsreaktion. Dabei verblieb das Aktienbarometer innerhalb der 550-Punkte-Spanne des Vortages. Der dadurch entstehende „inside day“ dokumentiert einen gewissen Stabilisierungsversuch. Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang zusätzlich wichtig. Zum einen hat es damit (zunächst) dort gehalten, wo es halten musste – konkret auf Basis des strategischen Rückzugsbereiches bei 15.000/14.800 Punkten. Um den freundlichen Jahresauftakt zumindest in Teilen abzusichern, gilt es, diese Bastion in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Zum anderen sind die deutschen Standardwerte nach einem kurzen „Abtaucher“ vom Vortag wieder in die Begrenzungen der Bollinger Bänder (unteres Band bei 15.099 Punkten) zurückgekehrt. Der gestrige Handelstag sorgt also für einen Hoffnungsschimmer, welcher sich bei einem Sprung über die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.237 Punkten) bzw. über das Januarhoch (15.270 Punkte) verfestigen sollte.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

