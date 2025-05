DAX® - "outside-in" auf Rekordlevel

Auf den Außenstab von vorgestern folgte beim DAX® gestern ein klassischer „inside day“. In der Konsequenz blieb den deutschen Standardwerten ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 23.912 Punkten verwehrt. Trotz des beschriebenen Innenstabs und der unterdurchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne von lediglich gut 100 Punkten gelang dem Aktienbarometer erstmals ein Schlusskurs oberhalb der Marke von 23.600 Punkten. Damit verteidigt der DAX® weiterhin die alten Ausbruchsmarken in Form der ehemaligen Rekordstände bei 23.476 Punkten. Gerade unter Risikogesichtspunkten liefert der eingangs beschriebene Außenstab auf Basis dieses Schlüssellevels eine wichtige Orientierungshilfe. So gilt es auf der Unterseite, das Tief bei 23.362 Punkten nicht mehr unterschreiten, denn eine negative Weichenstellung wäre gleichbedeutend mit einem Rebreak der beschriebenen Ausbruchsmarken. Auf der Oberseite können Anlegerinnen und Anleger dagegen auf eine doppelte V-Formation hoffen. Während das kleinere Kursmuster ein Kursziel von 26.500 Punkten eröffnet, hält das größere Pendant sogar ein Anschlusspotenzial von rund 5.000 Punkten bereit.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

