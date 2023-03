DAX: Stabilisierungsversuch

Der deutsche Leitindex DAX markierte im heutigen Handelsverlauf zwar noch frische Wochentiefs, konnte sich von diesen aber ein Stück weit erlösen und notiert zur Stunde 0,8 Prozent in der Gewinnzone. Zwar ist die Gefahr neuerlicher Wochentiefs noch nicht gebannt, allerdings sind klare Bremsspuren zu erkennen, zumal die kriselnde Schweizer Bank Kredit Suisse nun eine Finanzspritze erhält.

Es war die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise gewesen, die derart heftige Kursausschläge auf der Unterseite rund um den Erdball bei nahezu allen Indizes ausgelöst hatte, die Schweizer beruhigen nun mit einer finanziellen Intervention und greifen der Credit Suisse bei Bedarf unter die Arme.

Für den DAX könnte dies nun eine volatile Stabilisierungsphase um 14.818 Punkten bedeuten, ein Wiedereintritt in die vorherige Seitwärtsspanne ist jedoch mit erheblichen Anstrengungen verbunden. Mindestens der EMA 50 bei 15.156 Punkten müsste dabei zurückerobert werden.

Auf der Unterseite kann es aber jederzeit noch einmal talwärts gehen, spätestens ab dem Niveau des EMA 200 bei aktuell 14.370 Punkten dürfte aber eine längere Erholung bevorstehen und dem Barometer etwas Luft verschaffen.

wie bereits angekündigt hat die Europäische Zentralbank EZB den Leitzins um weitere 50 Basispunkte angehoben, damit beläuft sich das aktuelle Zinsumfeld im Euro auf 3,5 Prozent. Auch der Einlagensatz sowie der Spitzenrefinanzierungssatz wurden um jeweils 50 Basispunkte auf 3,0 respektive 3,7 Prozent angehoben. In den USA zeigt sich Der Arbeitsmarkt weiterhin robust, die erste Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche und sind um 20.000 auf insgesamt 192.000 gesunken. Diese Datenlage könnte auch die FED in der kommenden Woche dazu ermutigen einen weiteren größeren Zinsschritt zu unternehmen.