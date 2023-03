'WSJ': Große US-Banken erwägen Kapitalspritze für schlingernde First Republic

NEW YORK (dpa-AFX) - Mehrere große Banken in den Vereinigten Staaten, unter ihnen JPMorgan und Morgan Stanley , könnten einem Zeitungsbericht zufolge der unter Druck geratenen US-Bank First Republic beispringen. Mögliche Optionen, die derzeit diskutiert würden, beinhalteten auch eine beträchtliche Kapitalspritze, um das Institut zu stützen, wie das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet. First Republic prüfe eine Reihe von Möglichkeiten, inklusive die Aufstockung seines Kapitals in verschiedenen Formen, hieß es. Auch eine Komplettübernahme sei möglich, wobei dies von einigen Insidern zu diesem Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich gehalten wird.

Ob und wie eine Lösung aussehen könnte, sei noch unsicher, hieß es weiter. Eine wie auch immer geartete Lösung müsse von den Regulierungsbehörden genehmigt werden und sei auch letztendlich von dem stark schwankenden Aktienkurs des Instituts getrieben.

Die Aktie von First Republic steht seit Tagen unter massivem Druck und ist am Donnerstag um weitere gut 30 Prozent abgestürzt, nachdem sich die Sorgen um die Verfassung der Bank im Zuge des Kollapses der Silicon Valley Bank gemehrt hatten. Sollte es eine Vereinbarung geben, werde diese in den kommenden Tagen erfolgen, schreibt das Blatt./nas/jha/