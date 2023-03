Wochenausblick

Die vergangene Woche war eine turbulente Woche für die Märkte und damit auch für viele Anleger.

Die vergangene Woche war eine turbulente Woche für die Märkte und damit auch für viele Anleger. Unsicherheiten im Bankensektor, die sich von den USA jetzt auch nach Europa übertragen und die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der EZB waren dabei nur zwei Faktoren. Doch auch in der kommenden Woche warten wieder viele interessante Termine auf die Anleger.



Montag



Die Woche fängt am Montag eher ruhig an. Auf Anleger warten lediglich die Zinssatzentscheidung der chinesischen Zentralbank, sowie aktuelle Daten zum deutschen Erzeugerpreisindex auf Monats- und Jahressicht. Zudem könnte der Blick ans andere Ende der Welt interessant sein. In Neuseeland werden die neuesten Daten zur Handelsbilanz und dem Verbrauchervertrauen vorgestellt.



Dienstag



Vollgepackter ist dafür dann der Dienstag. In den USA stellen unter anderem Nike und Tencent Music Entertainment die Unternehmenszahlen vor, in Deutschland präsentieren etwa RWE und HELLA die Entwicklungen im vergangenen Geschäftsjahr 2022. Konjunkturell sollte auf die ZEW Umfragen zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland und der Euro-Zone sowie die Verbraucherpreisindizes in Kanada geachtet werden.



Mittwoch



Am Mittwoch findet der für Anleger vermutlich wichtigste Termin der Woche statt. Dann fällt die FED nämlich die nächste Zinssatzentscheidung und setzt damit den Takt für die US-Märkte. Auch die damit einhergehenden Zinsprojektionen für die nächsten Jahre und die anschließende Pressekonferenz beinhalten sicherlich noch einige Antworten für Anleger. Zudem sind die Erzeuger- und Verbraucherpreisindizes aus Großbritannien am Mittwoch ebenfalls einen Blick wert.





Donnerstag



Der Donnerstag steht dann voll im Zeichen der Zinsen. Neben der Türkischen Zentralbank verkünden insbesondere die Schweizer Nationalbank und die Bank of England ihre Entscheidungen über die Zinserhöhungen. Außerdem sollte auf die Arbeitslosenzahlen und den Aktivitätsindex in den USA sowie das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone geachtet werden. Auf Unternehmensseite könnten zudem die Unternehmenszahlen von CTS Eventim und der Porsche Holding von Interesse sein.







Freitag



Zum Ende der Woche veröffentlicht dann noch S&P die eigenen Einkaufsmanagerindizes, die oftmals als Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung eingeschätzt werden. Diese Zahlen werden am Freitag etwa für Deutschland, Großbritannien, der gesamten Euro-Zone und den USA präsentiert. In den USA und in Großbritannien werden dann noch die Einzelhandelsumsätze erwartet. Unternehmensseitig sind die Jahresergebnisse der Deutsche Wohnen und von Xiaomi sicherlich ebenfalls interessant.





