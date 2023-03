Warren Buffett hat ein einfaches Rezept, um genau jetzt reich zu werden

Warren Buffett weiß, wie Reichwerden funktioniert. Der Starinvestor hat in der Vergangenheit sehr clever in Aktien investiert, sodass er zwischenzeitlich zum Centi-Milliardär avancierte. Ohne jeden Zweifel ist das ein Vermächtnis, das wohl nur die wenigsten erreichen und das zeitlos ist.

Sein Ansatz ist jedoch alles andere als geheim. Er beruht im Wesentlichen sogar darauf, gute Unternehmen langfristig orientiert zu kaufen. So weit, so gut. Aber gerade für Krisenzeiten hat der Starinvestor gute Hilfsmittel, wie auch Investoren wie du und ich es schaffen können, eine überproportionale Rendite zu generieren.

Warren Buffett: Das Rezept, um reich zu werden

Um ehrlich zu sein hat Warren Buffett sogar in der letzten Finanzkrise gezeigt, wie man reich werden kann. Beziehungsweise, wie man die Krise ideal ausnutzt. Er half der Bank of America in einer schwierigen Zeit aus und wurde mit einer überproportional hohen Rendite belohnt. Etwas, das wir nutzen können. Selbst wenn wir nicht unbedingt als Geldgeber börsennotierter Gesellschaften auftreten können.

Das Erfolgsgeheimnis ist, trotzdem zu schauen, wo es temporäre, kurzfristige Probleme gibt, die wir für uns und für einen günstigen Einstieg nutzen können. Warren Buffett weiß, dass viele Krisen kurzfristiger Natur sind. Trotzdem ist es entscheidend, temporäre Probleme von existenziellen Krisen zu unterscheiden und die guten Unternehmen zu identifizieren, die idealerweise auch wieder gestärkt aus solchen Zeiträumen hervorgehen.

In Aktien solcher Unternehmen investiert Warren Buffett in der Folge sein Geld. Wobei er auch hier ein Rezept hat: Er ist gierig, während viele andere Investoren eher ängstlich sind. Das bedeutet, dass er in schwierigen Zeiten besonders viel investiert und mutig, langfristig und unternehmensorientiert weitsichtige Investitionsentscheidungen trifft. Das ist das Erfolgsrezept, das auch wir jetzt kopieren können.

Gute Unternehmen, günstige Bewertungen & Mut

Im Endeffekt können wir das Erfolgsrezept von Warren Buffett daher auf eine sehr einfache Formel herunterbrechen. Wir sollten uns gerade jetzt in der Bankkrise nach guten Unternehmen umsehen, die eine temporäre Krise durchmachen. Relevant ist natürlich das Unterscheiden einer temporären Krise von größeren Problemen, aber es behauptet ja auch niemand, dass das Erfolgsrezept maximal einfach ist.

Gleichzeitig sollten wir die günstige Bewertung dann im großen Stil nutzen und uns einen größeren Anteil an einem hervorragenden Unternehmen sichern. Den Rest macht dann der Faktor Zeit. Beziehungsweise das Lösen der Krise und eine steigende Bewertung mit wieder steigenden Gewinnen. Es ist eigentlich ziemlich simpel, oder? Aber es gehört trotzdem mindestens Mut dazu und die Fähigkeit, auch jetzt gute Unternehmen mit kurzfristigen Problemen und einer günstigen Bewertung zu identifizieren.

Der Artikel Warren Buffett hat ein einfaches Rezept, um genau jetzt reich zu werden ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

