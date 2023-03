EQS-News: Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab Vorrangig besicherte Anleihe 2023/2027 im Volumen von EUR 100 Mio. platziert

Zinscoupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus einer Marge von 8,5 % p.a.

Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2024

Erhöhung der finanziellen Flexibilität zur weiteren Portfoliodiversifizierung München, 20. März 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat erfolgreich EUR 100 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe („Neue Anleihe“) mit vierjähriger Laufzeit nach norwegischem Recht platziert. Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,5 % p.a. verzinst. Die Transaktion wurde trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz vom Markt sehr gut aufgenommen. Aufgrund des unruhigen Marktumfeldes hat der Vorstand beschlossen, die Transaktion auf ein Volumen von EUR 100 Mio. zu fixieren. Ausgabe- und Valutatag der Neuen Anleihe ist der 31. März 2023. Der Handelsstart der Neuen Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. März 2023 vorgesehen (Handel per Erscheinen). Mutares wird zudem innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel am Segment Nordic ABM der Börse Oslo (Oslo Børs) beantragen. Pareto Securities und Arctic Securities agierten als Bookrunner dieser Transaktion. Den Gläubigern der Anleihe 2020/2024 im Gesamtvolumen von EUR 80 Mio. und Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) wurde im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots die Möglichkeit eingeräumt, sich an der Neuen Anleihe inklusive Mehrerwerbsoption zu beteiligen. Die Umtauschquote beträgt rund 75 %. Soweit kein Umtausch erfolgt, wird die Anleihe 2020/2024 mit Wirkung zum 11. April 2023 vorzeitig gekündigt. Bestehende Anleihegläubiger, die am Umtauschangebot nicht teilgenommen haben, erhalten zusätzlich zum Nennbetrag einen Betrag in Höhe von EUR 9,00 in bar zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen. Mit dieser Transaktion ist es Mutares gelungen, die bestehende Anleihe 2020/2024 erfolgreich und deutlich vor Fälligkeit zu refinanzieren. Das darüberhinausgehende zusätzliche Kapital dient dem weiteren Wachstum der Mutares Group und der Portfoliodiversifizierung. Der zusätzliche Emissionserlös fließt im Wesentlichen in ausgewählte Akquisitionen, wobei die aktuelle Deal-Pipeline 86 konkrete Projekte mit einem Umsatzvolumen von rund EUR 10,7 Mrd. umfasst. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: „Die erfolgreiche Platzierung unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass der Track-Record und die gute Entwicklung von Mutares von allen Investorengruppen honoriert wird. Unser Geschäftsmodell, das über Beratungsumsätze und Portfolio-Dividenden eine hohe Planbarkeit aufweist und über Exiterlöse einen Return on Investment von 7 bis 10x über den gesamten Investment-Lifecycle erlaubt, überzeugt sämtliche Stakeholder. Mit der frühzeitigen erfolgreichen Refinanzierung der bestehenden Anleihe können wir uns nun auf das konzentrieren, was wir am besten können, Chancen finden und für alle gewinnbringend nutzen.” Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150 Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

