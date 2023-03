IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals meldet Abschluss von Finanzierung im Wert von C$50 Mio.

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals meldet Abschluss von Finanzierung im Wert von C$50 Mio.

20. März 2023 - Vancouver, BC, Kanada. 21. März 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 15. März 2023 (Vancouver, BC, Kanada) / 16. März 2023 (Sydney, Australien) mitzuteilen, dass die Flow-Through-Kapitalbeschaffung von ca. 2,215 Millionen Flow-Through-Aktien des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von C$22,57 pro Aktie an institutionelle, professionelle und versierte Anleger für einen Bruttoerlös von ca. C$50 Mio. erfolgreich abgeschlossen hat. Begriffe in Großbuchstaben, die in dieser Pressemeldung nicht anderweitig definiert sind, haben die Bedeutung, die in der Pressemitteilung vom 15. März 2023 angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie in dieser Meldung.

Die Abwicklung wird voraussichtlich am 23. März 2023 (Sydney, australische Zeit) stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt werden die Flow-Through-Aktien in ca. 22,15 Millionen Chess Depositary Interests (CDI) umgewandelt. CDI, die an der ASX gehandelt werden und aufgrund der Flow-Through-Aktien ausgegeben werden, können erst nach vier Monaten ab dem Abwicklungstag in Stammaktien des Unternehmens zum Zweck des Handels mit solchen Aktien in Kanada umgewandelt werden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Flow-Through-Kapitalbeschaffung zahlt das Unternehmen Euroz Hartleys Limited und Canaccord Genuity (Australia) Ltd. als Joint Lead Manager für die Transaktion eine Barprovision in Höhe von A$1.215.995,72. Der Erlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien werden zur Finanzierung der Exploration des Konzessionsgebiets Corvette des Unternehmens verwendet.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den 2,6 km langen Spodumen-Pegmatit CV5 mit Bohrabschnitten von 156,9 m mit 2,12% Li2O, einschließlich 25,0 m mit 5,04 % Li2O oder 5,0 m mit 6,36 % Li2O (CV22 083), 159,7 m mit 1,6 5% Li2O (CV22-042), 131,2 m mit 1,96 % Li2O (CV22-100) und 52,2 m mit 3,34 % Li2O, einschließlich 15,0 m at 5,1 0% Li2O (CV22-093), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 7 m mit 10,5 g/t Au im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 12 m mit 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (NWT), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

BLAIR WAY

Blair Way, President, CEO & Director

Erklärung der sachkundigen Person (ASX-Notierungsvorschrift 5.22)

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf zuvor gemeldete Explorationsergebnisse für das Konzessionsgebiet Corvette beziehen, wurden vom Unternehmen erstmals in seinem Prospekt für die ASX-Notierung vom 9. November 2022 veröffentlicht und am 5. Dezember 2022 auf der ASX-Plattform (Prospekt) sowie in den ASX-Meldungen vom 19. Januar 2023 und 30. Januar 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im Prospekt oder in den entsprechenden ASX-Meldungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Abwicklung und die erwartete Verwendung des Erlöses aus der Flow-Through-Finanzierung, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com und asx.com.au abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69734

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69734&tr=1

