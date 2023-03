Euro Bund-Future: Jetzt genau hinschauen!

Die Aufwärtsdynamik innerhalb des Keils und insbesondere den aktuellen Jahrestiefs von 130,47 Euro hat sichtlich zugenommen, in der Regel erfolgt ein Ausbruch aus solchen Formationen häufig beim vierten Anlauf. Zwar gelang dies am Montag noch nicht vollends, allerdings notiert das Barometer derzeit noch an der oberen Begrenzung und könnte noch in dieser Woche ein solches Szenario wahr werden lassen. Jetzt gilt es den Index genauestens zu beobachten, um nicht den Anschluss zu verpassen.

Tages- und Wochenschlusskurse entscheidend

Konsistente Kaufsignale und damit einhergehender Richtungswechsel können beim Euro Bund-Future erst bei einem Ausbruch mindestens über 138,50 Euro generiert werden, Kursgewinne an die Jahreshochs bei 140,73 und darüber in den Bereich des EMA 50 sowie der Hürde bei 142,87 Euro könnten dann folgen. Dennoch bleiben die Risiken aufgrund des langen Schattens der gestrigen Tageskerze allgegenwärtig, Unterstützungen findet der Index nun um 136,80 und darunter am EMA 50 bei 135,82 Euro vor. Eine deutlich bessere Aussagekraft hätte dagegen ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb des Keils.