RWE-Aktie: Investoren feiern Dividendenanhebung

Nach Vorlage der testierten Zahlen kletterte die Aktie von RWE am Vormittag um zwei Prozent nach oben. Grund ist vor allem eine unerwartete Nachricht rund um die Dividende.

Nachdem der deutsche Energiekonzern RWE bereits im Vorfeld seine untestierten Zahlen und Eckdaten veröffentlicht hatte, waren Aktionäre heute Morgen dementsprechend wenig von den endgültigen Ergebnissen überrascht. So konnte der Konzern unter dem Strich (bereinigtes EBITDA) 6,3 Milliarden Euro verdienen.

Der Ausblick des Konzerns verheißt allerdings, dass dies 2023 nicht so bleiben dürfte. Aufgrund von einem schwachen Energiehandel wird der Profit des Kerngeschäfts auf 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro absinken. Allerdings soll durch die nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Sektoren Kohle und Kernenergie am Ende mit 5,8 bis 6,4 Milliarden ein vergleichbares Ergebnis wie 2022 erzielt werden können.

Während sowohl die Zahlen zum aktuellen Jahr, als auch der Ausblick im Rahmen der Erwartungen lagen, konnte eine andere Nachricht positiv überraschen, nämlich eine zur Dividende. So sagte der Finanzvorstand von RWE Michael Müller:

Unsere solide Finanzlage und unsere guten Ergebnisse versetzen uns in die Lage, auch 2023 stark in das Wachstum von RWE zu investieren. Auch unsere Aktionäre wollen wir angemessen am Erfolg beteiligen und schlagen daher für das laufende Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1 Euro je Aktie vor.